Thói quen ăn sáng giúp làm chậm lão hóa da

Việc duy trì một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng mang lại một sức khỏe tốt đồng thời giúp cải thiện làn da.

Dưới đây là những lời khuyên bổ ích về những thói quen ăn sáng mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên áp dụng để có làn da mềm mại, mịn màng.

Bắt đầu buổi sáng với một cốc nước

Uống đủ nước là cách dưỡng ẩm, duy trì tính đàn hồi và giảm thiểu sự xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác trên da. Theo ThS.BS Lê Trịnh Thủy Tiên (Hội Dinh dưỡng lâm sàng TP. HCM), trung bình cơ thể người cần cung cấp 40ml/kg cân nặng (tức nặng 50kg cần uống khoảng 2 l nước). Tuy nhiên lượng nước thực tế còn phụ thuộc vào các yếu tố như khí hậu, môi trường làm việc, cường độ vận động,…

Việc uống nước quá ít hay quá nhiều đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe làn da.

Hãy bắt đầu buổi sáng với một ly nước lọc bởi việc giữ đủ nước có thể có tác động lớn đến vẻ ngoài của làn da. Nước uống giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, tăng độ đàn hồi cho da.

Độ đàn hồi là yếu tố làm cho làn da của bạn trông đầy đặn và mang lại khả năng phục hồi trở lại sau khi bị kéo căng. Khi tuổi tác ngày càng tăng cao, da của bạn bắt đầu chảy xệ và nhăn nheo một phần là do nó mất đi độ đàn hồi.

Có thể uống nước lọc hoặc thêm một chút chanh để tăng hương vị. Như một phần thưởng bổ sung, những trái cây họ cam quýt này sẽ cung cấp một lượng vitamin C làm đẹp da.

Thêm quả bơ vào bữa sáng

Bơ là loại trái cây quen thuộc và rất được ưa chuộng nhờ vào hương vị hấp dẫn cùng rất nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người.

Vitamin E có trong trái bơ giúp bảo vệ các axit béo chống lại sự oxy hóa, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của tế bào giúp làn da luôn tươi trẻ và săn chắc.

Axit béo omega-3 có nhiều trong quả bơ có thể giúp bảo vệ da khỏi lão hóa sớm. Các axit béo này đồng thời có thể giúp giảm viêm, đồng thời tăng độ ẩm cho da.

Tác hại của ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung omega-3 có thể làm giảm độ nhạy cảm của da với tia UV.

Thêm vào đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ axit béo omega-3 trong chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ ung thư da đồng thời mang lại lợi ích cho việc điều trị bệnh vẩy nến, viêm da dị ứng và mụn trứng cá.

Ăn trái cây vào bữa sáng

Bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày sẽ cung cấp cho cơ thể một lượng chất dinh dưỡng tốt nhất và chất chống oxy hóa dồi dào. Ăn trái cây giúp giảm viêm và ngăn ngừa các loại nhiễm trùng vì trái cây có nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào giúp tổng hợp collagen và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Việc thêm trái cây vào bữa sáng là một trong những cách thông minh nhất để hỗ trợ sức khỏe làn da khi bạn già đi. Trái cây chứa đầy chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Thêm trái cây vào bữa sáng tốt cho sức khỏe.

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam quýt, dâu tây, kiwi, dưa hoặc xoài có thể đặc biệt có lợi vì hàm lượng vitamin C cao hơn có liên quan đến việc giảm các dấu hiệu lão hóa da. Ngoài ra vitamin C có thể giúp tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể, do đó giúp duy trì độ đàn hồi của da.

Bổ sung trái cây và rau củ vào bữa sáng là một trong những cách tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe làn da sau tuổi 25. Bởi vì đây là những thực phẩm chứa lớn chất chống oxy hóa cao giúp giảm viêm mụn, bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời.

Yến mạch giúp cải thiện những vết nhăn

Nên bắt đầu ngày mới với một bát yến mạch thịnh soạn vì đây là thực phẩm chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp thúc đẩy quá trình chữa lành da đồng thời giúp làm chậm quá trình lão hóa da.

Một đánh giá năm 2014 trên Tạp chí Nghiên cứu Phytotherapy cho thấy beta-glucans cung cấp nhiều đặc tính phục hồi da, bao gồm phục hồi các tế bào miễn dịch trong da, tái tạo các tế bào sản sinh collagen, chống lại các nếp nhăn và củng cố hàng rào bảo vệ da để tránh tác hại của môi trường.

Ăn trứng vào buổi sáng

Ăn trứng vào buổi sáng là một lựa chọn hoàn hảo để giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ. Trứng chứa protein chất lượng cao cũng như vitamin D, đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe làn da.

Chất béo có trong trứng sẽ giúp bạn duy trì năng lượng lâu hơn. Vì thế, bạn sẽ giảm ăn bữa phụ và cuối cùng là sẽ ăn ít hơn.

Ăn trứng vào bữa sáng giúp làn da luôn tươi cười.

Trong trứng gà có chứa chất lecithin rất quý hiếm, giúp tuần hoàn thanh lọc các chất mỡ có trong cơ thể, hỗ trợ giảm mỡ máu.

Ngoài ra, ăn trứng vào buổi sáng giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm nguy cơ ăn quá nhiều.

Có tới 9 loại axit amin khác nhau trong trứng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và điều chỉnh giải phóng serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò làm thư giãn, cải thiện tâm trạng. Thiếu các loại axit amin này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần. Nếu sử dụng trứng vào bữa sáng, bạn có thể bắt đầu ngày mới với tâm trạng sảng khoái hơn và tránh căng thẳng và lo âu,…

Lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc có thể có tác dụng xấu đối với bữa sáng. Nhưng nếu chọn một loại ngũ cốc được làm từ ngũ cốc nguyên hạt và ít đường bổ sung, cơ thể sẽ nhận được một liều lượng vitamin B2 và kẽm lành mạnh, những chất có một số tác dụng tốt đối với da.

Những chất dinh dưỡng này giúp giảm nếp nhăn bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen và làm căng da. Thêm vào đó, sữa chứa nhiều vitamin D, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi bị tổn thương do tia UV gây ra.