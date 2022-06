Thời phụ nữ mặc vest, đeo cà vạt

Thời đại nữ quyền lên ngôi tác động đến cách lựa chọn trang phục của phái nữ. Đặc biệt trong môi trường công sở, dễ thấy những bộ vest, áo blazer được ưa chuộng.

Trong khi đàn ông dần bỏ qua những bộ vest và cà vạt, phái nữ sành điệu ngày nay đang mặc chúng. SCMP gọi đây là động thái quyền lực, một phản ứng đối với việc xóa bỏ các quy tắc ăn mặc hoặc mong muốn đánh đổ những ý tưởng ăn mặc "nữ tính" và "nam tính".

Mốt mặc vest, đeo cà vạt của phái nữ được nhìn thấy trên các sàn diễn thời trang trong những mùa gần đây. Louis Vuitton tạo ra những chiếc cà vạt sang trọng, màu sắc nhã nhặn.

Nữ diễn viên Zendaya và Chloe Grace Moretz diện mốt áo vest và cà vạt. Ảnh: Zendaya, Chloegmoretz.

Cà vạt được kết hợp với trang phục công sở tại buổi trình diễn cho bộ sưu tập mùa thu năm 2022 của Ralph Lauren. Tại sàn diễn thời trang của Dior 2022, Maria Grazia Chiuri kết hợp cà vạt với áo sơ mi ngắn tay, váy kẻ caro và jumper gợi nhớ đến những thanh thiếu niên nổi loạn.

Những người nổi tiếng cũng đang thử diện mạo này. Với nữ diễn viên Chloe Grace Moretz trong chiếc áo sơ mi hoa nổi bật, cà vạt và quần tây màu kem tại triển lãm du lịch Louis Vuitton ở San Diego hay Mandy Moore trong bộ suit Thom Browne cho sự kiện ra mắt bộ phim truyền hình This Is Us.

Bộ sưu tập của Louis Vuitton và Dior đề cao tinh thần phóng khoáng, tự do cho phái nữ. Ảnh: Louis Vuitton, Dior.

Alana Haim, được tạp chí GQ mệnh danh là "nữ hoàng thời trang nam" năm nay, phối quần da Louis Vuitton và áo bomber thắt nơ. Trong khi Dakota Johnson kết hợp bộ vest nhung của Saint Laurent với cà vạt để xuất hiện trên chương trình trò chuyện The Tonight Show của Mỹ.

Zendaya là người thu hút sự chú ý tại lễ trao giải Vanity Fair Oscars trong bộ vest và cà vạt sắc nét. Trong khi đó, nữ diễn viên Jessica Chastain vừa đưa ra tuyên bố trong tuần này, khi mặc chiếc váy hai dây màu đen của Ralph Lauren với cà vạt trắng cho buổi ra mắt bộ phim The Forgiven tại Lễ hội Tribeca ở New York (Mỹ).

Jessica Chastain tham dự buổi công chiếu The Forgiven ở New York. Ảnh: Jessica Chastain.

Tại các tuần lễ thời trang trên toàn cầu, một trong những xu hướng phong cách đường phố yêu thích của những người tham dự là vest, blazer với cà vạt, cũng như sự trở lại của áo gile và khăn quàng cổ.

Sự trở lại của những chiếc cà vạt quanh cổ phụ nữ đến vào thời điểm mà đàn ông, những người từng coi cà vạt là món phụ kiện thiết yếu, đang từ bỏ chúng.

Ngay cả những môi trường công ty cũng hầu như không yêu cầu thắt cà vạt ngoại trừ một số trường hợp nhất định. Quy định này khiến Financial Times tuyên bố cà vạt sẽ nhanh chóng biến mất.

Vest và cà vạt khiến phụ nữ mặc chúng có vẻ phá cách. Nó cũng nói lên ảnh hưởng liên tục của trang phục nam đối với thời trang nữ.

Holly Tenser, Giám đốc mua sắm quần áo nữ tại Browns Fashion, nói: "Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự trỗi dậy của nghề may đo trong lĩnh vực thời trang nữ. Những chiếc áo gile, vest hay blazer cách điệu đang được các cô gái yêu thích hơn bao giờ hết".

Libby Jane Page, biên tập viên thị trường cấp cao tại Net-a-Porter, đồng ý rằng vest và cà vạt phù hợp với phụ nữ khi họ làm việc tại văn phòng. Bên cạnh đó, khăn quàng cổ cũng được ưa chuộng trở lại.

"Điều tuyệt vời nhất về khăn quàng cổ là chúng có thể được tạo kiểu theo nhiều cách - thắt quanh cổ, buộc tóc đuôi ngựa hoặc thắt vào tay cầm túi xách", cô nói.