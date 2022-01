Thời phải thuê chung nhà của 5 tài tử Hollywood

Nam diễn viên Jamie Dornan chia sẻ anh từng sống chung nhà với Robert Pattinson và nhiều tài tử khác.

Jamie Dornan là tài tử có sự nghiệp nở muộn. Tham gia diễn xuất từ năm 24 tuổi, nhưng phải tới năm 33 tuổi anh mới có vai diễn đột phá trong Fifty Shades of Grey (2015). Từ đó đến nay, Dornan vẫn lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ để vượt qua cái bóng của nhân vật Christian Grey và gặt hái nhiều thành tựu. Trong năm 2021, tài tử có hai vai diễn đáng nhớ trong Barb and Star Go To Vista Del Mar và Belfast.

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Live with Kelly and Ryan, Dornan đã chia sẻ về thuở hàn vi khi mới từ Anh đến Hollywood lập nghiệp của mình và những người bạn thân thiết. Vì phải thắt lưng buộc bụng, các nam diễn viên - giờ đều trở thành gương mặt hạng A của Hollywood - đã quyết định thuê chung một ngôi nhà.

“Tôi từng ở chung với Eddie Redmayne hồi năm 2008 gì đó. Thời ấy sống chung với hai đứa bọn tôi còn có Andrew Garfield, Robert Pattinson và Charlie Cox. Đám đực rựa xoay xở với nhau khá tốt. Đáng buồn là thời ấy sự nghiệp của chúng tôi vẫn chưa đâu vào đâu”, Dornan nói.

Anh tiếp tục: “Chúng tôi đi thử vai liên tục, đôi lúc là cho cùng một vai diễn. Cả đám giúp nhau chuẩn bị, hỗ trợ nhau hoàn thành vai diễn nhưng cũng đồng thời cạnh tranh tài năng để giành được nó. Tiếc là thời ấy chúng tôi đi thử vai trúng ít trượt nhiều. May mắn thay, theo thời gian, cả nhóm đều đã có chỗ đứng riêng và gặt hái thành công nhất định”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Dornan không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống chung của mình và bốn người bạn: “Ngày ấy cả đám sống với nhau rất vui và đều là bạn tốt cho tới tận ngày hôm nay. Ngăn mát tủ lạnh nhà chúng tôi chủ yếu chứa bia, còn ngăn đông lạnh bỏ đôi ba chiếc pizza đóng gói sẵn. Thường thì chúng tôi còn trữ thêm thịt chế biến sẵn, gà tây ăn liền và salami”, anh kể.

Gần 15 năm kể từ ngày đặt chân vào Hollywood, cả Jamie Dornan, Eddie Redmayne, Andrew Garfield, Robert Pattinson và Charlie Cox đều đã có vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả đại chúng. Andrew Garfield có vai siêu anh hùng Spider-Man, Charlie Cox hóa thân thành hiệp sĩ mù Daredevil, bộ phim The Batman với Robert Pattinson thủ vai chính sắp ra mắt. Ngoài các vai diễn nặng tâm lý, chính kịch, Eddie Redmayne cũng hóa thân thành phủ thủy Newt Scamander trong loạt Fantastic Beast.