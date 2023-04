Thổi làn gió thu xứ Hàn vào ngôi nhà hè này với Samsung Windfree

Với điều hòa Samsung Windfree, bạn có thể tận hưởng làn gió thu mát mẻ từ xứ Hàn trong chính ngôi nhà của mình.

Những hàng cây lá vàng, hình ảnh cặp đôi bên nhau trong làn gió mát lành khiến thu Hàn Quốc in dấu vào trong tâm trí mỗi người Việt theo cách nhẹ nhàng mà lãng mạn. Giờ đây, chẳng cần đợi đến mùa thu để đi Hàn, bạn vẫn dễ dàng cảm nhận bầu không khí dễ chịu đó giữa tiết trời nắng nóng mùa hè với điều hòa Samsung Windfree.

Tận hưởng gió thu mát lành với điều hòa Hàn Quốc

Là dòng điều hòa đặc trưng in đậm dấu ấn hãng công nghệ hàng đầu thế giới, Samsung Windfree không chỉ xua tan cái nóng của mùa hè nhiệt đới, mà còn mang đến không gian sống an lành cho gia chủ với những công nghệ an toàn cho sức khỏe.

Là điều hòa cho ngày hè, nhưng Samsung Windfree khiến người dùng liên tưởng đến tiết thu xứ Hàn nhờ làn gió mát dịu êm ái thổi xuyên qua 23.000 lỗ siêu nhỏ trên bề mặt thiết bị với tốc độ 0,15 m/giây, nhanh chóng mang hơi lạnh nhẹ nhàng tỏa đều từng ngóc ngách không gian.

Windfree có thể giúp người dùng tận hưởng làn gió mùa thu Hàn Quốc ngay trong chính ngôi nhà. Ảnh: Freepik.

Công nghệ Windfree độc quyền này cũng đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện khái niệm “điều hòa không gió buốt”, giúp người dùng tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu bất chấp những ảnh hưởng của thời tiết và “tác dụng phụ” không mong muốn của công nghệ làm lạnh trong không gian sống.

Không chỉ se lạnh dịu dàng đúng chuẩn thu Hàn với 36 mức độ lựa chọn, Samsung Windfree còn làm sạch không khí nhờ bộ lọc “4 trong 1” Air Filter PM 1.0 và phân tử đồng kháng khuẩn, giúp triệt tiêu đến 99% bụi siêu mịn, vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng qua đường không khí (theo công bố từ nhà sản xuất). Các bộ lọc này cũng được thiết kế thuận tiện để dễ dàng vệ sinh, qua đó duy trì hiệu quả lọc khí tối ưu.

Trong không gian được bao trọn bởi không khí vừa mát lành dễ chịu, an toàn cho sức khỏe đó, chỉ cần thêm vài bản nhạc phim huyền thoại cùng chút hương thơm tinh dầu thoang thoảng, bạn đã có thể tận hưởng cảm giác thư thái nhẹ nhàng, như thể mùa thu Hàn Quốc đã thu nhỏ vừa bằng không gian sống trong căn nhà.

Samsung Windfree mang đến làn gió mát lành, dịu dàng xua tan cái nóng mùa hè. Ảnh: Samsung.

Thiết kế tinh tế, công nghệ tiên phong

Các thiết bị công nghệ từ Hàn Quốc vốn nổi tiếng về độ tinh tế trong thiết kế cùng sự đa dạng trong ứng dụng, tích hợp các công nghệ tiên phong. Với nền tảng công nghệ hàng đầu cùng gu thẩm mỹ thời thượng, những thiết kế và công nghệ từ Samsung làm hài lòng nhiều tín đồ công nghệ.

Lấy sự đơn giản làm yếu tố chủ đạo, Samsung Windfree gây ấn tượng khi loại bỏ cánh quạt rườm rà, thay vào đó là các lỗ nhỏ độc đáo. Màu trắng tinh khôi, xám hồng thời thượng hay bạc hà mát mẻ với các chi tiết tối giản và hài hòa giúp thiết bị dễ dàng phối với bất kỳ không gian nào trong ngôi nhà, hay phù hợp với mọi màu sắc trên các bức tường.

Ngoài ra, thiết bị có dàn trao đổi nhiệt bằng đồng với lớp phủ chống ăn mòn DuraFin+, giúp bảo vệ dàn nóng khỏi gỉ sét, duy trì hiệu quả vận hành tối ưu.

Thiết kế tối giản với màu trắng tinh khôi, Samsung Windfree dễ dàng hòa hợp với nhiều không gian. Ảnh: Samsung.

Với Samsung Windfree, chất riêng của gia chủ còn được thể hiện thông qua loạt công nghệ tiên phong. Cụ thể, ngoài các tính năng thông minh như welcome cooling và điều khiển bằng giọng nói, Windfree còn sử dụng AI để phân tích nhiệt độ và tình trạng phòng ưa thích của người dùng trước khi chuyển sang chế độ hiệu quả nhất, giúp tiết kiệm đến 20% năng lượng.

Theo công bố từ nhà sản xuất, chế độ WindFree Good Sleep trên thiết bị giúp tạo sự yên tĩnh và dễ chịu cho người dùng, tiết kiệm đến 69% mức năng lượng so với chế độ làm lạnh thông thường. Trong khi đó, kết hợp tổng hòa giữa công nghệ Digital Inverter Boost, chế độ Windfree và công nghệ làm lạnh thông minh AI giúp thiết bị giảm đến 77% điện năng tiêu thụ.

Samsung Windfree cũng cho phép gia chủ kết nối với hệ sinh thái công nghệ đa dạng của Samsung qua tính năng SmartThings. Theo đó, người dùng có thể kết nối điều hòa với smarthome để điều khiển thiết bị từ xa một cách dễ dàng, đồng bộ và nhanh chóng.

Tiết kiệm và thông minh, Samsung Windfree thể hiện “style” chơi công nghệ của gia chủ. Ảnh: Samsung.

Mang đến cuộc sống tiện lợi trong không gian mát lành nhờ thiết kế hài hòa cùng công nghệ tiên phong, Samsung Windfree được ví như làn gió thu dễ chịu thổi vào không gian sống, làm bật “phong cách sống” của gia chủ. Có Samsung Windfree, việc tận hưởng làn gió thu Hàn Quốc và những trải nghiệm thông minh trở nên trọn vẹn, thoải mái và dễ dàng.