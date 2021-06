Thời kỳ những bài hát cũ lên ngôi

Khoảng vài năm nay, khán giả Hàn Quốc dành sự tập trung cho những ca khúc từ thập kỷ trước thay vì chú ý đến sản phẩm của nhóm nhạc thế hệ mới.

Theo SCMP, thời gian gần đây khán giả Hàn Quốc dành tình cảm, sự quan tâm cho những ca khúc từ thập kỷ trước. Vì thế, thay vì sản xuất những bài hát mới, nhiều nghệ sĩ tìm cách "làm mới ca khúc cũ".

Khi những nhóm nhạc trẻ được coi là thế hệ Kpop thứ ba, thứ tư, đã và đang hoạt động sôi nổi trên thị trường quốc tế, những nhóm nhạc thuộc thế hệ thứ hai của giới giải trí xứ kim chi vẫn từng ngày chiếm được tình cảm của khán giả trong nước nhờ bản hit cách đây gần 10 năm.

So Young, UEE là thành viên nổi bật của After School. Ảnh: IGNV.

Nghệ sĩ phát hành lại ca khúc cũ

Mới đây, MC Jae Jae (tên thật Lee Eun Jae) đã tổ chức buổi biểu diễn có tên "Kpop Renaissance" (tạm dịch: Thời kỳ phục hưng của Kpop) với sự tham gia của những nhóm nhạc đã tan rã như After School và Nine Muses.

Ngoài ra, buổi biểu diễn còn có sự góp mặt của 2PM. Đây là dịp đánh dấu sự trở lại của nhóm trước khi phát hành album Must vào ngày 28/6. Must là album đầu tiên của 2PM kể từ Gentleman's Game năm 2016 và là sản phẩm hợp tác đầu tiên của tất cả thành viên sau thời gian dài họ tạm dừng ca hát để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Kpop Renaissance lấy cảm hứng từ các bản hit ngày trước nhưng vô tình bị "ngủ quên". Một trong những nhóm nhạc khiến khán giả nhớ lại thời kỳ hoàng kim của dàn ca sĩ thế hệ Kpop thứ hai là Brave Girls và Laboum. Sau khi video cũ lan truyền trên mạng xã hội, những ca khúc cũ của Brave Girls, Laboum bỗng đứng đầu các bảng xếp hạng.

Ngoài ra, Kpop Renaissance còn hội tụ nhiều màn trình diễn và cover của những nghệ sĩ hoạt động nổi bật như Oh My Girl với Closer (2015). Bên cạnh đó, nhiều thành viên của Seventeen và Monsta X cũng tham gia chương trình để chia sẻ cảm xúc của họ khi lắng nghe bản hit nhiều năm về trước.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ đã phát hành lại những bài hát cũ từ đầu năm 2010, như NS Yoon G với If You Love Me (2012) hay sự hợp tác giữa bộ đôi hip hop nổi tiếng Mighty Mouth và Baek Z để biến hóa ca khúc Will love come (2012) thành phiên bản 2021.

Ca khúc cũ gây ảnh hưởng đến thế hệ thần tượng mới

Trong khoảng thời gian từ những năm 2000 tới 2010, dàn nghệ sĩ Hàn Quốc, đặc biệt là những nhóm nhạc bỗng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết với khán giả trong và ngoài nước, theo SCMP.

Đây được coi là 10 năm hoàng kim của Kpop và tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ cho thế hệ ngày nay. Tuy nhiên, theo quy luật tại xứ kim chi, thông thường khoảng vài năm, khán giả có xu hướng tìm lại những bài hát cũ. Điều này khiến những nhóm nhạc thế hệ mới gặp không ít khó khăn.

Việc những nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ hai muốn thể hiện lại ca khúc cách đây nhiều năm như gián tiếp khẳng định loạt bài hát này hoàn toàn có lý do để trở thành bản hit trong năm 2021.