Thời gian khó khăn của Taeyang (Big Bang)

Taeyang chia sẻ về thời gian không có định hướng tương lai. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng anh đang gián tiếp nhắc đến lùm xùm của Seungri.

Taeyang chia sẻ về quãng thời gian khó khăn. Ảnh: Nate.

Sports Donga đưa tin Taeyang gián tiếp đề cập đến khoảng thời gian Seungri rời Big Bang.

Trong buổi gặp mặt giới truyền thông nhân dịp ra mắt album Down to Earth được tổ chức tại Hyundai Card Understage ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Taeyang chia sẻ về giai đoạn bế tắc trong sự nghiệp.

"Một loạt tình huống khó khăn xuất hiện. Tôi không thể nói chi tiết. Vào thời điểm đó, tôi đang ở trong quân đội, rất khó để giao tiếp với khán giả. Ngay sau khi xuất ngũ, sự nghiệp của tôi không dễ dàng do đại dịch ập đến. Bất đắc dĩ, tôi không thể hoạt động và việc làm nhạc diễn ra không suôn sẻ", nam thần tượng chia sẻ.

Taeyang ra mắt album solo sau 6 năm. Ảnh: The Black Label.

Anh cho biết ở thời điểm đó, bản thân không có định hướng rõ ràng cho tương lai nên khó phát triển. Taeyang chia sẻ thêm vào lúc khó khăn nhất, hình ảnh hoàng hôn mang lại cho bản thân niềm an ủi và cảm xúc. Điều này truyền cảm hứng để Taeyang làm album Down to Earth.

Tờ Sports Donga cho rằng Taeyang gián tiếp nhắc đến bê bối club Burning Sun. Taeyang nhập ngũ vào tháng 3/2018. Đến tháng 11/2019, anh xuất ngũ sau 20 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong khi đó, vào tháng 11/2018, loạt bê bối liên quan đến Seungri nổ ra. Trước thông tin tiêu cực liên tiếp về Seungri, cộng đồng fan của Big Bang là DC Inside Big Bang Gallery gửi kiến nghị đến YG, yêu cầu nam ca sĩ rời nhóm. Đến tháng 3/2019, Seungri tuyên bố rút lui khỏi lĩnh vực giải trí.

Khi được hỏi về việc Big Bang tái hợp trong tương lai, Taeyang cho biết: "Hiện tại, khó có thể nói trước được điều gì. Nếu các thành viên tiếp tục hoạt động quảng bá, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để gặp gỡ người hâm mộ".

Năm 2023, Taeyang (sinh năm 1988) thu hút sự quan tâm khi hợp tác với Jimin ra mắt single Vibe. Sau đó, nam ca sĩ thông báo phát hành album Down to Earth, dự kiến ra mắt vào ngày 25/4. Đây là album solo đầu tiên của Taeyang sau 6 năm, đồng thời đánh dấu chặng đường hoạt động mới sau khi rời YG.

Nhóm nhạc Hàn Quốc NCT: 'Ẩm thực Việt là trải nghiệm vô cùng thú vị' Chia sẻ với Zing News, nhóm nhạc NCT DOJAEJUNG cho biết họ mong chờ có cơ hội đến Việt Nam biểu diễn. Trong đó, thành viên Doyoung bày tỏ sự yêu thích với ẩm thực.