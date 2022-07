Thời điểm vợ chồng có thể yêu sau khi sinh con

Tôi sinh con được 6 tuần, đã hết sản dịch. Xin hỏi bác sĩ khi nào vợ chồng tôi có thể quan hệ tình dục trở lại?

Tôi sinh con được 6 tuần, đã hết sản dịch. Chồng không đòi hỏi nhưng tôi thấy anh ấy khá khó chịu vì phải nhịn "yêu" lâu ngày. Xin hỏi bác sĩ khi nào vợ chồng tôi có thể quan hệ tình dục trở lại?

Bác sĩ Trần Vũ Quang, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội)

Phụ nữ nên kiêng quan hệ vợ chồng ít nhất 6 tuần nếu sinh thường để tử cung có thời gian hồi phục, tầng sinh môn bị rạch khi chuyển dạ được lành lại và đàn hồi. Đặc biệt, vùng âm đạo đã sạch sản dịch, hạn chế viêm nhiễm.

Nếu bạn đẻ mổ, thời gian hồi phục vết mổ đường bụng sẽ lâu hơn, có thể kiêng "yêu" từ 2 tháng trở lên. Sản phụ phải đảm bảo chỉ tự tiêu hay đường mổ lành lại hoàn toàn.

Ngoài ra, thời gian có thể quan hệ tình dục lại sớm hay muộn còn phụ thuộc vào sự phục hồi cơ xương khớp, sức khỏe của người phụ nữ, kết hợp các bệnh lý kèm theo đã ổn định hay chưa.

Quan hệ vợ chồng sớm hơn thời gian cho phép có thể gây nhiễm khuẩn vết thương hở tại bụng và vết rạch da tầng sinh môn, tổn thương tổ chức da mô mềm. Bên cạnh đó, sản phụ có nguy cơ đau nhức vùng xương chậu do co kéo tổ chức cơ và mô dưới da bụng, tầng sinh môn do cơ thể vẫn còn chấn thương khi chuyển dạ.

Sau sinh, người mẹ thường mệt mỏi, thiếu ngủ do chăm sóc em bé. Vì vậy, người chồng không nên nôn nóng, kiên nhẫn quan tâm, âu yếm để tìm lại cảm giác cho vợ.

Thời điểm này hormone estrogen sẽ bị giảm đi, đặc biệt là nếu bạn cho con bú, dẫn đến “khô hạn”. Vệc chuẩn bị sẵn các sản phẩm hỗ trợ như gel bôi trơn là việc bạn nên làm để cuộc yêu suôn sẻ hơn.