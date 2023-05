Thời điểm tốt nhất để dạy trẻ học bơi

Bơi lội giúp trẻ khỏe mạnh, năng động, tăng sức bền, cải thiện sức khỏe tim mạch, đặc biệt là hạn chế nguy cơ đuối nước.

Bơi lội có rất nhiều lợi ích đối sức khỏe, cơ thể của trẻ nhỏ. Ảnh: Pexels.

Điều quan trọng đối với mỗi đứa trẻ là phải biết các kỹ năng sinh tồn dưới nước cũng như cách bơi. Mặc dù các lớp học bơi không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ đuối nước, kỹ năng này có thể giúp trẻ an toàn hơn khi ở dưới nước và ngăn ngừa các tai nạn thương tâm dưới nước.

Vì sao trẻ nên học bơi?

Bơi lội là cách tuyệt vời để giữ cho con bạn khỏe mạnh và năng động. Các chuyển động cơ thể nhẹ nhàng khi bơi lội có lợi cho trẻ mới biết đi và trẻ sơ sinh. Bơi liên quan đến nhiều nhóm cơ mà bạn không tham gia khi ở bên ngoài nước.

Ngoài ra, bơi lội giúp trẻ vận động toàn bộ cơ thể theo cách không thể thực hiện được với các thói quen tập luyện khác.

Học bơi từ khi còn nhỏ giúp tăng cường cơ khớp và giảm cứng khớp. Sức bền, sự tự tin và sức mạnh cơ bắp mà con bạn có được từ bơi lội sẽ rất hữu ích khi chúng thử sức với các môn điền kinh như bóng đá và chạy.

Hơn nữa, bơi lội giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của con bạn. Các động tác bơi lội đòi hỏi sự phối hợp của phổi và tim để cung cấp đầy đủ oxy và chất dinh dưỡng cho các nhóm cơ khác nhau.

Bơi lội thường xuyên giúp giữ cho các thành động mạch linh hoạt và trong tình trạng tốt, dẫn đến cải thiện lưu lượng máu đi khắp cơ thể.

Bơi lội là kỹ năng sống thiết yếu mà mọi người nên biết, kể cả trẻ nhỏ. Các báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) chỉ ra đuối nước là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Do đó, cách tốt nhất để hạn chế mối đe dọa này là trang bị kỹ năng bơi lội cho con bạn. Trẻ sẽ được dạy các quy tắc và kỹ thuật an toàn dưới nước như thả nổi, đạp nước và các kiểu bơi khác nhau.

Cho con bạn tập bơi từ khi còn nhỏ là cách giúp trẻ xây dựng sự cân bằng và phối hợp cơ thể. Bơi lội thường cần sự phối hợp của nhiều cơ quan trên cơ thể trong các động tác sải.

Các bài tập dưới nước giúp trẻ em và trẻ sơ sinh phát triển cân bằng mà không làm cơ thể căng thẳng. Con bạn sẽ học cách duy trì vị trí bằng cách sử dụng sức nổi của nước.

Bên cạnh việc cải thiện khả năng phối hợp, bơi lội còn giúp giảm nguy cơ béo phì ở trẻ em. Nó cũng thúc đẩy sự phát triển tinh thần của trẻ bằng cách tăng cường các phần não liên quan đến học tập, phối hợp và trí nhớ.

Cha mẹ cần tìm cho trẻ giáo viên dạy bơi có kinh nghiệm, trình độ. Ảnh: Verywellfamily.

Khi nào trẻ nên học bơi

Đối với trẻ sơ sinh

Theo Very Well Family, các hoạt động dưới nước dành cho trẻ sơ sinh thường thú vị cho cả cha mẹ và trẻ. Tuy nhiên, Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) không khuyến nghị các bài học bơi thực tế cho trẻ nhỏ hơn 1 tuổi. Lý do là lúc này, trẻ chưa phát triển các kỹ năng thở cần thiết để bơi lội, tức chúng không có khả năng bơi độc lập.

Ngoài ra, không có bằng chứng nào chỉ ra các lớp học bơi dành cho trẻ sơ sinh sẽ làm giảm nguy cơ đuối nước, nên không gì có thể thay thế việc giám sát của cha mẹ khi ở dưới nước.

Tuy nhiên, AAP đề xuất các lớp học có sự tham gia của cha mẹ và con cái trong các hoạt động vui chơi dưới nước để trẻ có cơ hội làm quen với nước.

Với trẻ mới biết đi

Trong khi hầu hết trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ vẫn chưa sẵn sàng về mặt phát triển để học các kiểu bơi phức tạp hoặc bơi thành thạo một mình, AAP khuyến nghị nên cho trẻ từ 1 đến 4 tuổi học bơi.

Một số nghiên cứu phát hiện học bơi có thể làm giảm tỷ lệ đuối nước ở trẻ nhỏ, kể cả trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo. Những kết quả này phần lớn có thể là do các kỹ năng an toàn dưới nước mà trẻ nhỏ học được.

Tuy nhiên, cũng giống trẻ sơ sinh, học bơi sớm không thể khiến cha mẹ chủ quan, không giám sát con ở dưới nước. AAP cũng cảnh báo tỷ lệ đuối nước cao nhất ở trẻ em trong nhóm tuổi từ 12 đến 36 tháng.

Với trẻ trên 4 tuổi

Về mặt phát triển, hầu hết trẻ em đã sẵn sàng cho các bài học bơi chính thức khi chúng khoảng 4 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ có thể phối hợp các động tác của mình để bơi sải và đá chân, đây là những kỹ năng chính cần thiết để bơi lội thành công.

Hơn nữa, AAP nhấn mạnh các bài học bơi là cần thiết cho tất cả trẻ em từ 4 tuổi trở lên để dạy kỹ năng an toàn dưới nước.

Khi đăng ký cho con bạn học bơi, hãy chắc chắn rằng khóa học có những người hướng dẫn được chứng nhận an toàn. Nếu có thể, hãy quan sát một hoặc hai lớp trước khi đăng ký.