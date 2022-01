Thời điểm thích hợp để xông đất đầu năm

Ngày mùng 1 Tết, chúng ta nên làm gì? Đi chùa cầu may

Dọn dẹp nhà cửa

Thăm hỏi gia quyến Trong ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người Việt lựa chọn đi chùa để cầu vận may cho cả năm. Đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của người Việt. Lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu cho một năm mới suôn sẻ, phúc lộc, gia đạo an yên mà còn là hành động bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với đức Phật, tổ tiên. Trong những ngày sau của năm mới, người Việt sẽ dành thời gian cho các hoạt động khác như xông đất, thăm hỏi gia quyến, tụ họp với bạn bè…