Thời điểm phải đến bệnh viện khi bị sốt

Trẻ em dưới 3 tháng tuổi cần đi khám nếu bị sốt trên 38 độ C, ngay cả khi không kèm triệu chứng khác. Trong khi đó, người lớn trên 65 tuổi nên theo dõi kỹ để đề phòng biến chứng.

Sốt không phải là bệnh, nó là phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây bệnh cụ thể. Sốt có lợi vì nó ức chế sự phát triển và sinh sản của một số vi khuẩn và virus.

Việc điều trị sốt như thế nào, khi nào thường được xác định theo độ tuổi. Nếu không được điều trị, sốt có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm.

Việc điều trị sốt được xác định theo độ tuổi. Ảnh: Getty Images.

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi

Theo Healthline, trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi nên được đi khám nếu sốt từ 38 độ C trở lên, ngay cả khi không có các triệu chứng khác. Trẻ sơ sinh từ 3 đến 6 tháng tuổi có thể không cần điều trị khi bị sốt đến 38,9 độ C. Nhưng nếu bé có các triệu chứng khác hoặc sốt cao hơn 38,9 độ C, cha mẹ nên gọi cho bác sĩ.

Trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi có nhiệt độ bằng hoặc trên 38,9 độ C có thể dùng thuốc không kê đơn dưới sự giám sát của bác sĩ. Bạn nên báo cho bác sĩ nếu cơn sốt của trẻ kéo dài hơn một ngày, trầm trọng hơn hoặc không hạ khi dùng thuốc.

Trẻ nhỏ và thanh thiếu niên

Trẻ từ 2 đến 17 tuổi nói chung không cần dùng thuốc để hạ sốt dưới 38,9 độ C, nhưng có thể sử dụng nếu kèm theo các triệu chứng như khó chịu hoặc đau nhức cơ. Trẻ sốt trên 38,9 độ C nên được dùng thuốc để hạ sốt. Nếu con rất khó chịu, hoặc nếu sốt kéo dài hơn 3 ngày, bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Người lớn

Người từ 18 tuổi trở lên thường không cần dùng thuốc khi sốt dưới 38,9 độ C. Nếu cơn sốt cao hơn 39,4 độ C hoặc không đáp ứng với điều trị, bạn nên gọi cho bác sĩ. Người lớn bị sốt và có các triệu chứng khác, chẳng hạn cứng cổ, đau dữ dội ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể hoặc khó thở nên đi khám ngay lập tức.

Cơn sốt ở người lớn trên 65 tuổi không nhất thiết cần điều trị đặc biệt nhưng nên được theo dõi cẩn thận đề phòng các triệu chứng như khó thở hoặc nhầm lẫn. Nếu gia đình có người lớn đang gặp phải những triệu chứng này, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ngay lập tức.

Ngoài ra, bạn cũng nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu cơn sốt cao trên 38,9 độ C hoặc không hạ trong vòng hai ngày. Người trên 65 tuổi có thể dùng thuốc không kê đơn để hạ sốt nhưng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo chúng không phản ứng với bất kỳ loại thuốc nào khác đang dùng.

Người có hệ miễn dịch suy giảm

Những người có hệ miễn dịch bị suy yếu, tổn thương cần hỏi bác sĩ nếu bị sốt. Hệ thống miễn dịch bị tổn thương thường gặp ở những người nhiễm HIV, ung thư hoặc các bệnh tự miễn dịch.

Ở những người này, sốt thường là dấu hiệu của nhiễm trùng, đôi khi, những bệnh nhiễm trùng này di căn nhanh hoặc khó điều trị. Vì vậy, thông báo để được hỗ trợ y tế sớm để điều trị sốt là điều rất quan trọng.