Thời đại học của các ngôi sao Hàn Quốc

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Yoon So Hee lọt vào mắt xanh của các công ty giải trí. Cô từng xuất hiện trong MV của nhóm nhạc EXO và serie After The Show Ends. Do bận rộn, So Hee phải tạm dừng việc học. Khi được hỏi bí quyết đỗ vào trường hàng đầu Hàn Quốc, cô chia sẻ luôn tập trung trên lớp, ghi nhớ mọi thứ, kể cả lời nói đùa của giáo viên. Ảnh: Famousbio.