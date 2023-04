Thời của những chiếc túi kỳ lạ

Năm 2023 chứng kiến sự lên ngôi của những mẫu túi độc đáo và khác thường như túi xách hình con chó của Thom Browne hay túi con cóc của JW Anderson.

Những chiếc túi độc đáo và lạ thường đang dần phủ sóng khắp giới thời trang. Ảnh minh họa: JW Anderson.

Túi xách là món phụ kiện không thể thiếu vắng trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Chúng giúp ích đáng kể trong việc hoàn thiện và nâng tầm bản phối trang phục mỗi lần xuống phố.

Năm 2023, bên cạnh thiết kế to bản ưu tiên sự tiện ích, chúng ta còn có thể thấy được hình bóng của những mẫu túi có phom dáng độc đáo, khác xa chuẩn mực thông thường.

Carrie Bradshaw cầm trên tay chiếc túi hình chim bồ câu trong bộ phim Và cứ như thế. Ảnh: MEGA/MEGA.

Chiếm sóng khắp nơi

Carrie Bradshaw, nhân vật đam mê thời trang trong bộ phim Và cứ như thế (And Just Like That) do nữ diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai, từng xuất hiện trong bộ jumpsuit jean cùng chiếc túi giống hệt chim bồ câu.

Điều này một phần báo hiệu thời của những chiếc túi lập dị và khác thường đã đến, theo SCMP.

Thực tế, rất có thể mọi người từng thấy bóng dáng của những chiếc túi độc đáo tương tự trên đường phố hoặc các phương tiện truyền thông.

Chẳng hạn, thương hiệu Puppets and Puppets từng gây chú ý khi ra mắt chiếc túi Cookie nổi bật với chiếc bánh quy đính giữa mặt túi. Bên cạnh đó, túi xách Hector bắt mắt của hãng Thom Browne được lấy cảm hứng từ một chú chó.

Tại Tuần lễ thời trang Milan 2023 vừa qua, nhà mốt JW Anderson trình làng mẫu túi cầm tay giống ếch xanh. Thương hiệu Mỹ Collina Strada thậm chí từng gắn dây xích vào bông cải xanh thực thụ để dùng như túi xách tại buổi trình diễn Thu/Đông 2022.

Túi bánh quy của Puppets and Puppets cùng túi thú bông Gizmo của Gucci. Ảnh: maimounstore, Gucci.

Đặc biệt, thương hiệu Italy Gucci từng cho thú bông của nhân vật Gizmo trong bộ phim Gremlins xuất hiện trong túi xách thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2023. Bên cạnh đó, Tory Burch sở hữu dòng túi giống con cóc còn Anya Hindmarch thu hút ánh nhìn với túi đeo chéo gợi liên tưởng gói đồ ăn vặt.

Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Schiaparelli thì sáng tạo chiếc túi cầm tay hình hộp nổi bật với những chi tiết giống bộ phận khuôn mặt đính ở mặt bên túi.

Túi Hector đình đám của Thom Browne. Ảnh: Shutterstock.

Nhà thiết kế tài ba Judith Leiber bên những mẫu túi độc đáo và lấp lánh của mình. Ảnh: Gordon Munro.

Phản ứng theo thời cuộc

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên kiểu túi lạ thường chiếm sóng làng thời trang. Bằng chứng là những thiết kế lấp lánh và thú vị của nhà thiết kế túi xách lừng danh Judith Leiber vẫn thường xuyên “làm mưa làm gió” khắp nơi. Hay mẫu túi lỉnh kỉnh đựng được mọi thứ của Jeremy Scott cũng là một đại diện tiêu biểu.

Tuy nhiên, nếu thích túi độc đáo nhưng tinh tế hơn, mọi người hoàn toàn có thể xem xét chiếc túi ngọc trai sành điệu của Simone Rocha hay túi hình trái tim gây bão mạng xã hội Instagram của Le Coeur của Alaïa.

Có thể nói, kiểu túi độc lạ này xuất hiện vào thời điểm khá đặc biệt trong giới thời trang. Nguyên nhân là những mùa mốt gần đây chủ yếu tập trung vào kiểu đồ dễ mặc, may đo vừa vặn hay mẫu túi rộng rãi phục vụ mục đích thiết thực.

Xu hướng thời trang này được cho là thay đổi theo tình hình suy thoái kinh tế sắp xảy ra hay theo thế giới hậu phong tỏa vì dịch bệnh. Vì vậy, mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường và muốn trang phục trở nên tiện dụng và bền vững hơn.

Mẫu túi giống gói đồ ăn vặt của Anya Hindmarch bên cạnh hai chiếc túi rộng và tối giản được Mary Kate Olsen, nhà thiết kế thời trang kiêm cựu diễn viên, sử dụng. Ảnh: Anya Hindmarch, SplashNews.

Ngoài ra, trái ngược với mẫu túi khác thường là những chiếc túi “anti-IT” (tạm dịch: chống nổi tiếng). Chúng thường không có logo và làm từ da cao cấp. Một số túi anti-IT từ những thương hiệu như The Row, Toteme, Savette và Neous cũng gây được tiếng vang trong lòng công chúng và giới mộ điệu.

Celenie Seidel, trưởng bộ phận thời trang nữ cao cấp của nền tảng bán lẻ thời trang trực tuyến Farfetch, tin rằng túi độc lạ và túi anti-IT đều có vị trí riêng trong thế giới đầy biến động ngày nay.

Cả hai tương phản nhau dù đều xuất hiện như một cách để phản ứng với thời cuộc. “Túi anti-IT nói lên xu hướng của người tiêu dùng thầm lặng. Họ đầu tư vào vẻ ngoài sang trọng, sự bền vững, tính ít lỗi mốt cũng như trân trọng quá trình sản xuất sản phẩm. Ngược lại, kiểu túi lạ thường mà chúng tôi thấy thường phục vụ nhu cầu giải trí hay đánh lạc hướng khỏi thực tế”, cô nói thêm.