Thời của đồ da

Quần da nằm trong danh sách những món đồ không thể thiếu trong mùa thu do Vogue liệt kê. Thiết kế được đánh giá cao khi nhìn sành điệu và tiện dụng. Ngoài ra, quần da giúp giữ ấm tốt hơn khi so với đồ dệt kim hoặc jeans. Trên các sàn diễn thời trang mùa Thu Đông 2022, quần da được nhiều nhà mốt như Chloé, The Row, Khaite lăng xê. Các thiết kế có màu sắc trung tính như đen, nâu được ưa chuộng khi dễ phối đồ. Trong khi đó, bạn có thể sáng tạo với các mẫu quần tông cam, hồng hoặc xanh lá. Ảnh: Vogue.