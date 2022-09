Thời của các tỷ phú 6 múi

Jeff Bezos khoe thân hình 6 múi, trong khi Elon Musk nỗ lực giảm 9 kg để lấy lại vóc dáng. Các tỷ phú ở tuổi trung niên đang quan tâm đến tập luyện, chế độ ăn uống hơn bao giờ hết.

Các doanh nhân nổi tiếng khoe thân hình săn chắc

Ngày nay, hình ảnh tỷ phú không còn liên quan nhiều đến "yuppies" (những người trẻ có chuyên môn làm việc ở thành thị) trong những bộ Âu phục tại Phố Wall. Họ cũng không bó buộc với chiếc áo cổ lọ và quần jeans như phong cách của Steve Jobs hơn 10 năm trước.

Những tỷ phú đang cố gắng giữ tên mình nằm trong danh sách người giàu nhất hành tinh giờ đây đã tìm được điểm chung mới: Thân hình săn chắc, cơ bụng 6 múi, theo El País.

Hiệu ứng Bezos

"Hiệu ứng Bezos", như The Wall Street Journal đã mô tả về hình ảnh cơ bắp của tỷ phú Jeff Bezos trong một bài viết hồi đầu tháng 9, có thể được xem là "ảnh đại diện" mới của các doanh nhân và giám đốc điều hành cấp cao.

Nhiều người trong số này đã hoàn toàn lột xác ngoại hình trong những tháng gần đây để có thể tự hào đăng tải những bức ảnh cởi trần, khoe cơ bụng săn chắc và bắp tay căng phồng trên tài khoản mạng xã hội.

Từ người sáng lập Amazon đến những ông trùm trong ngành công nghiệp âm nhạc và trò chơi điện tử, các CEO, tỷ phú đang biến vóc dáng săn chắc trở thành biểu tượng địa vị mới.

"Tôi phải tập thể dục và giữ dáng", Elon Musk đã viết trên Twitter.

Tỷ phú Jeff Bezos gây chú ý với hình ảnh cơ bắp. Ảnh: REX.

Trở thành người giàu nhất hành tinh dường như chưa đủ đối với Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX. Danh xưng "tỷ phú" cũng không giúp ông thoát khỏi những lời chỉ trích, body shaming sau khi để lộ hình ảnh tăng cân hồi cuối tháng 7.

Giống như một cầu thủ bóng đá trước mùa giải hay một ngôi sao chuẩn bị come back, vị doanh nhân đã được yêu cầu giải thích về hình ảnh "xuống cấp" của bản thân.

"Theo lời khuyên của một người bạn tốt, tôi đã bắt đầu nhịn ăn gián đoạn và cảm thấy khỏe mạnh hơn", Musk viết trên mạng xã hội vào cuối tháng 8.

Elon Musk nhận nhiều bình luận tiêu cực sau khi để lộ hình ảnh tăng cân. Ảnh: WSJ.

Trong podcast Full Send, tỷ phú 51 tuổi cho biết đã đặt mục tiêu tập thể dục trong 20 phút vào mỗi buổi sáng thay vì lướt điện thoại. Mặc dù "hoàn toàn không thích tập thể dục", Musk nói những nỗ lực của mình đã được đền đáp bằng việc giảm 9 kg.

Sự thay đổi ngoại hình của các tỷ phú trong thời gian qua còn gắn với các cột mốc mới trong cuộc đời họ.

Ari Emanuel, ông trùm truyền thông 61 tuổi, mới đây đăng tải ảnh chụp thân hình 6 múi, trước khi kết hôn với nhà thiết kế thời trang Sarah Staudinger (33 tuổi).

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm với Mackenzie Scott vào năm 2019, Jeff Bezos công khai hẹn hò với Lauren Sanchez. Từ đây, CEO Amazon cũng bắt đầu chế độ ăn uống và tập luyện mới.

Ông đã làm việc với huấn luyện viên Wes Okerson, người từng giúp các diễn viên như Tom Cruise và Gerard Butler duy trình hình ảnh cơ bắp.

Pedro Mir, giáo sư marketing tại Trường Kinh doanh Thời trang ISEM của Đại học Navarre, cho biết: "Có một số xu hướng vĩ mô có thể giải thích hiện tượng này, chẳng hạn như nhận thức tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe hay sự tôn sùng thẩm mỹ trong xã hội đa màn hình. Với áp lực phải liên tục khoe thành công, chủ nghĩa phô trương trên mạng xã hội cũng bùng nổ và được thúc đẩy hơn nữa bởi tính ái kỷ".

Cuộc sống của giám đốc điều hành hàng đầu thường liên quan đến mức độ căng thẳng cao và lối sống ít vận động. Nhưng bằng cách thể hiện hình ảnh chăm chỉ ăn kiêng, tập luyện và đạt được thân hình săn chắc, những người này đang cố gắng cho thế giới thấy rằng họ có thể xử lý mọi chuyện, giáo sư Mir giải thích.

Nỗi ám ảnh về cơ bụng 6 múi

"Hiệu ứng Bezos" đang lan rộng đến cả những lãnh đạo doanh nghiệp ít được biết đến hơn: Jason Oppenheim, chủ sở hữu của tập đoàn bất động sản chuyên về những dinh thự sang trọng; Richard Branson, người sáng lập tập đoàn Virgin, người đã du hành vũ trụ năm ngoái ở tuổi 71; Mark Cuban, doanh nhân và chủ sở hữu của Dallas Mavericks hay Strauss Zelnick, CEO của công ty trò chơi điện tử Take-Two Interactive.

Ngay cả Mark Zuckerberg cũng không đứng ngoài xu hướng khi đã đăng một clip luyện tập với chuyên gia võ thuật tổng hợp (MMA) Khai Wu trên tài khoản Instagram. Người tạo ra Facebook cho biết rằng niềm đam mê MMA xuất hiện trong thời gian phong tỏa vì Covid-19.

Còn Mark Cuban, doanh nhân và chủ sở hữu của đội bóng rổ Dallas Mavericks, nói với The Wall Street Journal: "Tôi nghĩ rằng đại dịch và làm việc tại nhà thực sự tạo cơ hội cho các giám đốc điều hành tập trung vào việc rèn luyện sức khỏe".

Roberto Sánchez, huấn luyện viên hình thể cho các giám đốc điều hành ở Tây Ban Nha, xác nhận rằng ngày càng có nhiều nam giới nhận thức được tầm quan trọng của ngoại hình nơi làm việc. Dù trước đây, gần như chỉ phụ nữ quan tâm đến vẻ ngoài, chuyện ăn mặc, đàn ông giờ đây có xu hướng chú ý hơn đến vấn đề này.

"Theo nhiều nghiên cứu khác nhau, một người có thể biết bạn là ai và đóng góp được gì trong vòng 10 giây lần đầu gặp mặt. Chính vì vậy, trách nhiệm của chúng tôi là giúp khách hàng tạo được ấn tượng tốt", Sánchez nói.

Các doanh nhân, giám đốc điều hành duy trì thói quen tập luyện chăm chỉ ở tuổi trung niên. Ảnh: WSJ.

Trong cuốn sách The Beauty Bias: The Injustice of Appearance in Life and Law, tác giả Deborah Rhode, giáo sư Luật và Đạo đức tại Đại học Stanford, viết: "Ngoại hình đẹp là một trong những bước đệm hiệu quả nhất để thành công trong nghề nghiệp. Quy tắc này đã vượt ra ngoài thế giới người mẫu hay diễn viên".

Giáo sư Mir cho rằng hiện tượng sùng bái cơ thể không chỉ ảnh hưởng đến các tỷ phú.

Trong khi đó, theo Sánchez, mặc dù vấn đề có thể phức tạp hơn trong trường hợp của các giám đốc điều hành hàng đầu, xã hội ngày càng coi trọng thể thao, thực phẩm và các liệu pháp làm đẹp.

"Tất cả chúng ta đều muốn được yêu thích và thành công ở mức độ cá nhân, cho dù đó là với một vóc dáng cân đối hay một mối quan hệ lãng mạn. Trong trường hợp của các tỷ phú, những người không còn gì để chứng minh là họ đã đạt được mọi thứ, điều này thậm chí còn có ý nghĩa hơn. Khoe những thứ đã đạt được trên mạng xã hội là một cách tưởng thưởng cho nỗ lực và cái tôi của bản thân", Sánchez kết luận.