Thoát mắc cạn, tàu Ever Given chưa thể tiếp tục hành trình

Sau khi thoát cảnh mắc cạn tại kênh đào Suez hôm 29/3, tàu Ever Given vẫn chưa thể tiếp tục cuộc hành trình do cần được kiểm tra về độ an toàn.

Theo Business Insider, hiện tàu Ever Given đang tạm thả neo tại Hồ Lớn Bitter (vùng nước thuộc kênh đào Suez) để nhà chức trách địa phương kiểm tra sơ bộ thân tàu và các thiết bị trên tàu. Trước đó, vào ngày 29/3, con tàu mang cờ Panama nặng 220.000 tấn, dài gần 400 m đã được giải cứu thành công sau gần một tuần mắc cạn tại kênh đào Suez. Sự cố khiến 450 tàu thuyền chở hàng mắc kẹt bên ngoài kênh đào. Evergreen - công ty vận hành tàu Ever Given - cho biết nhà chức trách địa phương sẽ kiểm tra tàu trước khi nó tiếp tục cuộc hành trình tới Rotterdam (Hà Lan). Khảo sát sơ bộ của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) cho thấy không container nào bị hư hại. Dữ liệu vệ tinh của Marine Traffic cũng cho thấy ngay sau khi thoát mắc cạn, tàu Ever Given di chuyển về hướng bắc tới vùng Hồ Lớn Bitter và thả neo tại đây. Tàu Ever Given được giải cứu thành công vào ngày 29/3. Ảnh: Getty Images. Một nguồn tin tiết lộ với Associated Press rằng các chuyên gia đã lên tàu để kiểm tra khu vực thân và mạn tàu. Các cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân tàu Ever Given mắc cạn đã được triển khai trước đó. Chuyên gia John Konrad của trang web gcaptain.com cho rằng thiệt hại chủ yếu tập trung vào các bộ phận cứng của tàu. Con tàu bị kẹt gần một tuần, mũi tàu đâm sâu vào cát. Tác động từ mưa gió và thủy triều dưới áp lực của 20.000 thùng container có thể làm chệch các cấu trúc. Bên cạnh đó, quá trình giải cứu gian nan thông qua việc đào bới cát ở phần mũi tàu cũng khiến bộ phận này chịu lực lớn. “Các chuyên gia cần thời gian để kiểm tra toàn bộ con tàu, nhất là phần bánh lái và cánh quạt phía sau”, ông Konrad giải thích. “Tiếp theo là kiểm tra tất cả thiết bị cơ khí, động cơ và van tàu. Mọi thứ phải chắc chắn an toàn thì con tàu mới có thể tự đi tiếp hoặc nhận sự trợ giúp từ tàu kéo”, ông nói thêm. Nếu không có vấn đề nghiêm trọng, tàu Ever Given sẽ được Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez cho phép tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết con tàu khổng lồ sẽ phải chuyển hướng qua một con kênh 300 m cho đến khi chạm cửa ngõ Địa Trung Hải. Chưa rõ nhà chức trách sẽ xử lý thế nào nếu tàu Ever Given không thể tiếp tục hải trình. Việc xử lý hàng trăm nghìn tấn hàng hóa trên tàu đòi hỏi quy trình hết sức phức tạp và tốn nhiều công sức. Kênh đào Suez tăng gấp đôi lưu lượng để giải phóng ùn tắc Sau khi thành công "giải cứu" tàu Ever Given, tuyến đường thủy chủ chốt đã tăng gấp đôi lượng tàu thuyền qua lại để giải phóng lượng lớn phương tiện mắc kẹt hai bên bờ. Vì sao các hãng đóng tàu ồ ạt sản xuất tàu hàng siêu lớn? Các tàu hàng khổng lồ như Ever Given vừa tăng công suất vận chuyển hàng hóa, vừa tiết kiệm chi phí vận hành cho hãng vận tải đường biển.