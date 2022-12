Thoát khỏi những cơn say dịp tiệc tùng cuối năm

Đồ uống có cồn thường xuất hiện trong những buổi tiệc nhằm tăng niềm vui cho đám đông. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn thức uống phù hợp, cũng như đừng cả nể khi bị mời mọc.

Ai cũng có khả năng quá chén trong dịp tiệc tùng cuối năm. Ảnh: Inga Seliverstova/Pexels.

Giai đoạn cuối năm, mọi người dễ bị cuốn vào hàng loạt buổi tiệc với đa dạng quy mô. Chắc chắn, những ly cocktail đẹp mắt hoặc tháp bia nhiều tầng sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc nhằm đẩy không khí vui vẻ lên cao trào.

Dù là “chủ xị” hay khách mời, bạn đều phải uống ít nhất một ly để hòa vào đám đông. Tuy nhiên, thưởng thức đồ uống có cồn sao cho nhiệt tình mà vẫn đảm bảo không say xỉn chẳng phải chuyện dễ dàng.

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn hạn chế rơi vào cơn say bí tỉ mà vẫn thật vui vẻ khi tiệc tùng cuối năm, theo The Every Girl.

Ăn món nhiều protein trước khi uống rượu sẽ giúp bạn chậm say hơn. Ảnh: Anna Tarazevich/Pexels.

Ăn trước và sau khi uống rượu

Trước khi nhập cuộc, hãy “đổ bê tông” dạ dày bằng bữa ăn đủ chất. Theo chuyên gia dinh dưỡng Kylene Bogden, bạn nên ưu tiên thực phẩm giàu protein, tinh bột hoặc có một ít dầu mỡ ngay trước ngụm rượu đầu tiên.

Một số món nên được ưu tiên gồm trứng gà và các loại thịt trắng.

“Việc này nhằm làm chậm quá trình hấp thụ cồn, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giúp bạn không say quá sớm”, Bodgen chia sẻ.

Nếu có ý định tham gia tiệc tối, cá nhân cần đủ cử trước đó, cũng như kết hợp thêm bữa phụ. Trong trường hợp vẫn tỉnh táo sau khi vui chơi, bạn nên nạp một chút ngũ cốc, các loại hạt giàu chất béo lành mạnh (hạt điều, hạnh nhân, đậu phộng) trước lúc ngủ.

Ngoài ra, khi có kế hoạch uống rượu, bạn không được uống cà phê trước đó. Sự kết hợp tồi tệ này sẽ làm gia tăng hormone cortisol, dẫn đến các rủi ro như tăng huyết áp, tiểu đường, tiêu cực hóa cảm xúc.

Bạn nên uống nhiều nước lọc để duy trì sự tỉnh táo suốt buổi tiệc. Ảnh: Nadi Lindsay/Pexels.

Uống nhiều nước lọc

Nước lọc chính là chìa khóa “nghìn chén không say”. Thức uống cơ bản này giúp làm loãng rượu bia, giảm lượng cồn trong máu và hạn chế độc tố ngấm vào cơ thể.

Hơn nữa, trong buổi tiệc, bạn dễ dàng rơi vào trạng thái mất nước, tạo cảm giác khát, khô họng khó chịu. Lúc này, vài cốc nước lọc là lựa chọn tối ưu.

Đồng thời, nếu không tự tin với tửu lượng, hãy bí mật pha loãng cốc rượu của mình. Nhờ đó, bạn vẫn giữ được sự tỉnh táo đến cuối tiệc, đồng thời đảm bảo an toàn cho chính mình.

Đừng ngại gọi một cốc mojito hoặc rượu nhẹ sủi bọt nếu không tự tin vào tửu lượng cá nhân. Ảnh: Rachel Claire/Pexels.

Lựa chọn đồ uống an toàn

Dù yêu thích cocktail đến nhường nào, bạn vẫn phải thừa nhận chúng không hề tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, những món nhiều đường dễ dàng khiến bạn rơi vào cảm giác nôn nao, khó chịu.

Nếu có nhiều lựa chọn, hãy nhâm nhi rượu nguyên chất thay vì cố kết hợp nhiều nguyên liệu tạo mùi, vị.

“Màu sắc lấp lánh, vị ngọt dễ chịu là lý do khiến cocktail trở nên hấp dẫn trong mọi buổi tiệc. Tôi thấy mọi người có xu hướng mix rượu với nước ngọt có gas để dễ uống hơn.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là cú lừa ngoạn mục. Chúng sẽ ‘hạ gục’ bạn chỉ sau vài round, đặc biệt với người không sành rượu”, Bodgen khẳng định.

Ngoài ra, rượu vang cũng là lựa chọn thay thế phù hợp. Thực tế, đồ uống này có thể mang lại lợi ích nhất định nhờ đặc tính chống oxy hóa. Trong trường hợp bạn kiên quyết nói say xỉn, hãy đề nghị vài cốc mojito từ bartender hoặc người phục vụ. Họ sẽ vui vẻ hơn, thay vì khách hàng phải miễn cưỡng dùng đồ uống chứa cồn.

Bạn sẽ được tôn trọng hơn khi dám thẳng thắn từ chối lời mời rượu. Ảnh: Polina Tankilevitch/Pexels.

Đừng cả nể

Áp lực khi liên tục bị người thân, bạn bè mời rượu không hề nhỏ. Dù ở quốc gia nào, văn hóa ép rượu vẫn khiến bất kỳ ai mệt mỏi.

Thay vì sợ mất lòng, hãy thẳng thắn nếu bạn không muốn, hoặc đã chạm ngưỡng say. Khi nhận ra sự cởi mở và trung thực ở bạn, người thật sự yêu quý sẽ dừng mời mọc.

Nên nhớ rằng uống rượu là lựa chọn, không phải nghĩa vụ. Niềm vui tiệc tùng không nhất thiết phải đến từ việc chè chén. Hơn nữa, nếu cứ duy trì thái độ cả nể, nhiều khả năng bạn sẽ tự đẩy mình vào thế bị động trong mọi tình huống trong tương lai.

Viên uống vitamin B tổng hợp có thể giúp bạn tránh cảnh váng vất sau buổi nhậu nhẹt. Ảnh: Julia Larson/Pexels.

Chuẩn bị thực phẩm chức năng

Với sự hỗ trợ từ thực phẩm chức năng, bạn có thể thoát khỏi cơn say bí tỉ.

Bogden khuyên mọi người nên nạp vitamin B tổng hợp, cùng thức uống điện giải ngay sau buổi nhậu nhẹt. Chúng sẽ nhanh chóng giải độc cồn, giúp bạn tỉnh táo hơn.

Theo nhiều chuyên gia sức khỏe, các loại bổ trợ chứa chiết xuất cây kế sữa là lựa chọn tuyệt vời với người thường xuyên uống rượu. Mỗi khi ra ngoài, bạn nên chuẩn bị thêm vài viên thuốc bổ gan nhằm bảo vệ cơ quan lọc máu của mình.

Bên cạnh đó, một số loại giải rượu dạng nước từ Hàn Quốc còn giúp thanh nhiệt, giảm khô nóng cổ họng và cải thiện giấc ngủ sau những buổi quá chén. Tuy nhiên, trước khi quyết định sử dụng các sản phẩm này, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn.