Thoát khỏi cái bóng Maradona, Messi giành trọn trái tim Argentina

Vào năm 2011, Lionel Messi, trong lần thứ 3 khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina, có cơ hội trên sân đấu tại tỉnh nơi anh lớn lên. Trận đấu này được coi như một màn chào đón trở về nhà đối với Messi, cầu thủ bóng đá vĩ đại đã rời khỏi quốc gia Nam Mỹ từ năm 13 tuổi.

Theo New York Times, nhưng khi đội tuyển Argentina có trận hòa 0-0 với đội tuyển Colombia, các khán đài trên sân vận động đều tràn ngập những tiếng la ó dành cho một trong những cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Argentina từng sản sinh.

"Anh ta là một thất bại", một cổ động viên nói bên ngoài sân vận động. "Từ khi anh ta lên đội tuyển, chúng ta chưa giành được một danh hiệu nào", một cổ động viên khác cho biết. "Messi không bao giờ có thể được so sánh với Diego Maradona", một cổ động viên thứ 3 chia sẻ.

Không nhiều quốc gia trên thế giới có niềm đam mê với bóng đá như Argentina. Cũng không có nhiều cầu thủ bóng đá tài năng như Messi trong lịch sử môn thể thao vua. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Argentina và Messi trong những năm qua luôn có nhiều biến động.

Tuy được nhiều người công nhận là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trên thế giới, tại Argentina, Messi gặp khó khăn trong việc thoát khỏi cái bóng của Maradona.

Cầu thủ huyền thoại này được nhiều người dân Argentina tôn sùng bởi tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng bên cạnh tài năng chơi bóng của ông, trái ngược với phong cách có phần khép kín của Messi.

Trong trận chung kết World Cup 2022 hôm 18/12, sau 36 năm chờ đợi, cả Argentina đặt hy vọng vào cầu thủ sinh ra tại Rosario để mang về danh hiệu World Cup thứ 2 cho quốc gia có 47 triệu dân này. Và Messi đã không khiến họ thất vọng.

Trước giải đấu tại Qatar, Messi đã tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Thật ra, dù trận chung kết không đi tới kết quả mĩ mãn với Argentina như những gì đã diễn ra ở Qatar, mối quan hệ phức tạp giữa Messi và cổ động viên Argentina, khiến chủ nhân của 7 quả bóng vàng tuyên bố giải nghệ trong màu áo đội tuyển quốc gia, cuối cùng đã biến chuyển.

Ở độ tuổi 35, sau màn trình diễn xuất sắc trong vòng chung kết World Cup tại Qatar cùng một thái độ mạnh mẽ trên sân cỏ, người dân Argentina cuối cùng đã công nhận Messi từ trước trận chung kết.

Sau nhiều năm, người hâm mộ Argentina cuối cùng đã thay đổi thái độ về Lionel Messi. Ảnh: New York Times.

"Chúng tôi đã đến mọi nơi trên thế giới, và mọi người đều thần tượng Lionel. Nhưng ngay tại sân bay của Argentina, không ai chào đón cậu ấy. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi đáng kể trong thời gian gần đây", Adrián Coria, huấn luyện viên của Messi trước khi anh chuyển đến Barcelona vào năm 2001 và một trong những huấn luyện viên của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển quốc gia cho biết.

Khuôn mặt của Messi xuất hiện trên các bức tranh tường ở khắp nơi tại quốc gia Nam Mỹ. Trong một số thời điểm, có cảm giác như một nửa dân số của Argentina ra đường với chiếc áo số 10 của cầu thủ này. Những lời chỉ trích trong quá khứ dành cho Messi đã được thay thế bởi những lời ngợi ca thể hiện sự hãnh diễn của người dân Argentina.

Tất nhiên, những chiến thắng của đội tuyển Argentina trong thời gian qua đã cải thiện đáng kể tình cảm của người hâm mộ dành cho Messi.

Vào năm 2021, Messi đã đưa Argentina đến chức vô địch Copa América đầu tiên của nước này sau 28 năm. Trong năm nay, cầu thủ mang áo số 10 cũng tỏa sáng để đưa đội tuyển quốc gia Nam Mỹ đến trận đấu cuối cùng của World Cup với đội tuyển Pháp.

Một người hâm mộ Argentina cầm lá cờ in hình Lionel Messi. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, nhiều người dân tại thành phố Rosario và những khu vực khác của Argentina cho biết dù giành chiến thắng hay thất bại trong trận chung kết vào hôm 18/12, Messi sẽ được lưu danh là một trong những người hùng của bóng đá Argentina.

"Dù thành công hay thất bại, không ai có thể phủ nhận rằng người dân Argentina luôn ủng hộ anh", Sofia Martinez, một phóng viên thể thao của Argentina, nói với Messi sau trận bán kết vào hôm 13/12.

"Tôi tin rằng người dân Argentina đã nhận ra rằng hành trình đã đi qua chứ không phải kết quả mới là thứ quan trọng nhất", Messi trả lời với tâm trạng xúc động.

Quả thật, hành trình dẫn đến trận chung kết World Cup tại Qatar của cầu thủ 35 tuổi này đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn.

Messi sinh ra vào năm 1987, một năm sau khi Argentina giành chức vô địch World Cup, ở Rosario, một trung tâm nông nghiệp và thành phố lớn thứ 3 của quốc gia Nam Mỹ.

Tuy là một thần đồng bóng đá từ khi còn nhỏ, Messi không có thể hình lý tưởng. "Mọi thứ anh ấy làm được bây giờ, anh ấy có thể làm được ở độ tuổi 12, nhưng thấp hơn 40 cm với một thân hình gầy gò", Coria cho biết.

Vào năm 2001, ở độ tuổi 13, Messi đã chuyển từ Argentina tới Barcelona để được huấn luyện và tiêm hormone tăng trưởng. Anh đã sinh sống và chơi bóng tại châu Âu kể từ thời điểm này.

Ở độ tuổi 17, Messi bắt đầu được công chúng biết đến với tài năng bóng đá của mình. Tài năng này đã giúp anh giành được hàng chục danh hiệu lớn trong 20 năm chơi bóng cho câu lạc bộ Barcelona, đồng thời phá vỡ nhiều kỷ lục cá nhân trên thế giới, bao gồm việc giành được 6 quả bóng vàng.

Tại Argentina. Lionel Messi luôn bị so sánh với huyền thoại Diego Maradona. Ảnh: AP.

Nhưng chính thành công mà Messi giành được trong màu áo câu lạc bộ Barcelona lại lẩn tránh anh ở đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Argentina của Messi đã thất bại trong trận chung kết World Cup vào năm 2014 và 2 trận chung kết của Copa América vào năm 2015 và 2016. Sau những thất bại này, Messi đã tuyên bố từ giã đội tuyển Argentina."Tôi đã làm mọi thứ có thể", Messi cho biết.

Tuy nhanh chóng thay đổi quyết định sau đó, hành động của Messi đã khiến tình cảm dành cho anh của cổ động viên Argentina sụt giảm mạnh.

Một trong những vấn đề mà Messi phải đối mặt ở Argentina là anh không phải là người Argentina đầu tiên được gọi là cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới. Maradona, người đã đưa Argentina đến chức vô địch World Cup 1986, với cá tính thẳng thắn và phóng khoáng của mình trên sân cỏ cũng như ngoài đời, giành được nhiều thiện cảm từ người dân của quốc gia Nam Mỹ.

Ngược lại, cổ động viên Argentina thấy Messi, một người người lịch sự, bóng bẩy và khép kín, không đại diện cho hình ảnh và con người của quốc gia này.

Tuy nhiên, những lời nói khiêu khích của Messi với một cầu thủ Hà Lan trong trận tứ kết World Cup 2022 đã thay đổi nhận định này.

Các tờ báo tại Argentina đã ca ngợi cách hành xử của Messi ngày càng giống với Mardona. Khi được phỏng vấn, nhiều người dân đã nhắc lại hành động của cầu thủ mang áo số 10 với cảm xúc đầy tự hào.

Những bức tranh tường ca ngợi Lionel Messi xuất hiện khắp nơi ở Argentina. Ảnh: New York Times.

"Bạn có thấy hành động của Messi trong trận tứ kết với đội tuyển Hà Lan? Điều đó chứng tỏ anh ý đến từ đâu. Anh ấy vẫn chưa quên nguồn gốc của mình", Raul Oliveri, một người quản lý tại câu lạc bộ bóng đá ở thành phố Rosario, nơi Messi từng luyện tập khi còn nhỏ, cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021, Messi cho biết anh luôn có một mối liên kết chặt chẽ với quê hương mặc dù đã rời khỏi Argentina từ khi còn nhỏ.

"Tôi không thể giải thích được cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy thật tuyệt mỗi khi trở về Rosario. Được gặp lại gia đình, bạn bè. Tôi đã không được trải nghiệm cảm giác này quá nhiều khi phải rời đi từ lúc 13 tuổi", Messi cho biết.

"Messi cảm thấy thuộc về nơi này. Anh ấy là một người con của Rosario", Sergio Vallejos, người cho biết có họ hàng với Messi, chia sẻ. Vallejos mở một video có bài hát do ban nhạc rock của ông biểu diễn. Bài hát nói về niềm tự hào của người dân Rosario đối với Messi.

"Từ một dải ngân hà khác nhưng cũng từ khu phố của chúng tôi", bài hát trích dẫn câu nói trên một bức tranh tường lớn khắc họa hình ảnh Messi ở thành phố Rosario.

Cổ động viên Argentina ăn mừng sau khi nước này vào chung kết World Cup 2022. Ảnh: New York TImes.

Ezequiel Fernández Moores, một nhà báo thể thao tại Argentina, cho biết mối liên kết giữa Messi và Argentina giờ đây là một mối quan hệ ngập tràn sự yêu mến.

"Đó là một hành trình dài và nhiều chông gai. Nhưng mối quan hệ giữa Argentina và Messi đã không còn phức tạp nữa. Bất chấp kết quả của trận chung kết vào hôm 18/12, sự yêu mến sẽ không thay đổi", ông cho biết.

