Thỏa thuận về cảnh nhạy cảm

Diễn viên có quyền từ chối hợp tác nếu đạo diễn, quay phim không đáp ứng yêu cầu, mong muốn của họ trước khi thực hiện ghi hình những cảnh nóng.

Mới đây Naomie Harris, Ruth Wilson và nhiều ngôi sao khác đang lên tiếng yêu cầu các nhà làm phim không được phép sử dụng công nghệ chỉnh sửa nhằm thay đổi hình ảnh của họ gợi cảm hơn so với ban đầu khi lên phim.

Time's Up - tổ chức được thành lập để chống nạn quấy rối tình dục tại nơi làm việc - đưa ra những quy tắc bổ sung về việc sử dụng ảnh khỏa thân nhằm đảm bảo diễn viên cảm thấy thoải mái khi quay cảnh thân mật. Trước đó có không ít tổ chức đã đưa ra loạt quy tắc liên quan đến việc này.

Directors UK - tổ chức đại diện cho các đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình - cũng từng đưa ra những quy tắc khi thực hiện quay cảnh nóng hoặc những phân đoạn ghi hình diễn viên khỏa thân, theo Harbottle.com.

Những quy tắc này nhằm giải quyết sự mất cân bằng về quyền được bảo vệ giữa diễn viên với đạo diễn. Theo Directors UK, loạt quy tắc này được áp dụng trên mọi loại phim, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, bộ phim được đầu tư nhiều hay ít.

Diễn viên có thực sự được bảo vệ khi tham gia ghi hình cảnh nóng?

Đạo diễn cần làm gì?

Cụ thể, Directors UK đưa ra những điều khoản như đạo diễn có thể tham gia điều phối trực tiếp những cảnh quay nhạy cảm. Nếu cần thêm trợ giúp, đạo diễn có thể thuê nhân lực bên ngoài nhưng phải trong ngân sách của dự án.

Đạo diễn phải liên lạc trước với nhà sản xuất để biết những điều khoản liên quan đến quyền lợi của diễn viên như những cảnh quay nhạy cảm có giới hạn ra sao? Bên cạnh đó, các đạo diễn nên lưu ý rằng những phân đoạn tình cảm hay bạo lực về tình dục cần thảo luận rõ ràng với biên kịch trước khi thực hiện quay. Nhà làm phim có thể đưa ra những cách thay thế khác và chỉ thực hiện quay cảnh nóng khi thực sự cần thiết.

Đạo diễn, nhà làm phim phải biết rằng diễn viên không phải người sẵn sàng quay cảnh khỏa thân hay tham gia ghi hình ở những phân đoạn có cảnh nóng, ngay cả khi họ từng làm điều này trong quá khứ. Tất cả những dữ liệu của bộ phim cần được lưu trữ an toàn và phải gỡ bỏ khi diễn viên chấm dứt hợp đồng với phía nhà làm phim.

Trước khi thực hiện những cảnh quay nhạy cảm, đạo diễn cần nói rõ với quản lý của diễn viên. Điều này giúp diễn viên cũng như người đại diện của họ nắm rõ được những gì sắp diễn ra và cần chuẩn bị những gì.

Trước khi bấm máy, đạo diễn phải thảo luận về những cảnh nhạy cảm với trưởng bộ phận trang điểm và stylist của diễn viên nhằm giúp đỡ họ thực hiện cảnh quay trơn tru nhất có thể.

Cuối cùng, đạo diễn phải là người biết lắng nghe những yêu cầu, mong muốn của diễn viên, ngay cả khi điều đó không nằm trong hợp đồng. Họ cần đảm bảo rằng diễn viên cảm thấy hài lòng, thoải mái với những cảnh quay nhạy cảm.

Diễn viên có quyền từ chối

Theo Harbottle.com, những quy tắc của Directors UK được xem như đang hướng tới các đạo diễn. Tuy nhiên, những quy tắc này có ảnh hưởng không nhỏ tới cách làm việc của đạo diễn với nhà sản xuất, biên kịch, bộ phận casting, quản lý của diễn viên, diễn viên. Vì thế, có thể coi đây là những điều cơ bản để ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình có thể phát triển một cách văn minh nhất.

Nói cách khác, những quy tắc này sẽ giúp đạo diễn, nhà sản xuất làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, không gây áp lực cho diễn viên. Đặc biệt, quy tắc trên giúp diễn viên không cảm thấy họ đang bị lợi dụng.

Về bản chất, những quy tắc trên không mang tính ràng buộc nhưng chúng được coi là những quan điểm tân tiến không chỉ Directors UK công nhận mà còn được ủng hộ bởi nhiều tổ chức khác như BAFTA, The BFI, The Casting Directors’ Guild, Equity, the WGGB, Time’s Up UK.

Đạo diễn và nhà sản xuất nên hiểu rằng ngoài những quy tắc được soạn thảo bởi Directors UK, đã có những điều luật pháp lý liên quan đến việc quay cảnh nóng và khỏa thân như luật về an toàn và sức khỏe của người lao động ở nơi làm việc, luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Hơn hết, bất kỳ diễn viên nào cũng có quyền từ chối hợp tác nếu đạo diễn, nhà làm phim không đáp ứng đúng yêu cầu, mong muốn của họ.