Thợ trang điểm nhiều tai tiếng của BlackPink

Maeng (tên thật: Lee Myungsun) được biết đến là nghệ nhân trang điểm của BlackPink. Cô đứng sau nhiều kiểu make up nổi tiếng trong MV How you like that, Kill this love... Nhờ đó, Maeng hiện sở hữu 322.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: @iammaeng.