Thợ tiêm filler không phép tràn lan ở Anh

"Đã có quá nhiều người phải sống với vết sẹo thể chất lẫn tinh thần do thẩm mỹ hỏng”, Bộ trưởng An toàn Bệnh nhân Anh Nadine Dorries, nói.

Nhu cầu làm đẹp phát triển như vũ bão trong nhiều năm, trong khi các phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật như tiêm chất làm đầy (filler) phần lớn vẫn chưa được kiểm soát, đã gây ra mối nguy hại lớn cho sức khỏe cộng đồng, Glamour đưa tin.

Theo Lottie Winner, nhà hoạt động về sức khỏe tâm thần, vấn đề đó có thể ảnh hưởng đến tất cả khách hàng, ngay cả những người có khả năng tiếp cận những bác sĩ giỏi nhất tại các phòng khám danh tiếng.

Tháng 4, Stassie Karanikolaou (24 tuổi), người bạn thân nhất của Kylie Jenner, đã thẳng thắn nói về trải nghiệm gây sốc đối với các thủ thuật thẩm mỹ như tiêm filler trên show podcast “Call Her Daddy”.

Nhiều người trở thành nạn nhân của các chuyên viên tiêm filler không được đào tạo. Ảnh: Jose Carlos Cerdeno.

Theo lời kể của nữ influencer, hành trình thẩm mỹ của cô đầy “lỗi lầm” ngay từ buổi hẹn tư vấn đầu tiên.

“Sau khi làm xong, trông tôi không hề dễ thương chút nào. Tôi phải chờ để sửa lại tất cả. Tôi tiêm khi còn quá trẻ, đáng ra tôi nên chờ đợi thêm. Tôi đã rất bất an”, cô nói.

Tại Anh, các chuyên gia y tế và thẩm mỹ đã kêu gọi quy định kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các phương pháp điều trị thẩm mỹ. Mới đây, các đề xuất đã được trình lên quốc hội, đề nghị quy định chất tiêm làm đầy da một loại duy nhất, và việc tiêm được thực hiện bởi chuyên gia y tế được đào tạo.

Thợ tiêm không phép

Hiện tại, những người hành nghề tiêm filler tại Vương quốc Anh không yêu cầu phải có bất kỳ bằng cấp nào, dù chính phủ đã đưa ra kế hoạch cấp phép cho những người thực hiện thủ thuật này.

Các quy định kiểm soát được đưa ra sau một báo cáo lịch sử hồi giữa năm 2021 của All Party Parliamentary Group on Beauty, Aesthetics and Wellbeing (APPG). Nó xuất phát từ cuộc điều tra kéo dài hơn một năm về các tiêu chuẩn và trình độ của người hành nghề thẩm mỹ.

Các cân nhắc về đạo đức của người thực hiện thủ thuật và sức khỏe tinh thần của khách hàng, tác động của quảng cáo trên truyền thông đã dẫn đến kết luận rằng duy trì hiện trạng hành nghề tự do như hiện tại là không hợp lý.

Sự thiếu kiểm soát trong hoạt động tiêm chất làm đầy không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng, nó còn ảnh hưởng đến uy tín của những người hành nghề chính quy.

Với lời kêu gọi cải cách khẩn cấp, APPG đã đưa ra 17 khuyến nghị giúp chính phủ định hình các quy định mới.

Các chuyên gia kêu gọi cần kiểm soát chặt chẽ hơn về hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ.

Một số đề xuất bao gồm thiết lập tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia về đào tạo học viên, mở rộng lệnh cấm đối với người dưới 18 tuổi được điều trị, hạn chế quảng cáo về chất làm đầy và các phương pháp điều trị xâm lấn khác, chỉ kê đơn filler (không giống như botox, filler hiện không được phân loại là sản phẩm y tế, do đó có thể được quản lý bởi bất kỳ ai).

APPG cũng kêu gọi chính phủ yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội hành động nhiều hơn nữa để hạn chế các quảng cáo gây hiểu lầm, quảng bá các phương pháp điều trị xâm lấn.

Đồng Chủ tịch APPG, Carolyn Harris MP và Judith Cummins MP, cho biết trong một tuyên bố: “Đã quá lâu không có giới hạn về người có thể thực hiện các phương pháp điều trị thẩm mỹ, bằng cấp cần có hoặc đơn vị quản lý họ.

Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến các quảng cáo và quảng bá trên mạng xã hội về các phương pháp điều trị này, làm thế nào để đảm bảo những người dễ bị tổn thương được bảo vệ”.

Bộ trưởng An toàn Bệnh nhân, Nadine Dorries nói thêm: "Quá nhiều người đã phải sống với những vết sẹo về tinh thần và thể chất do trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ của họ, tác động tiềm tàng của phẫu thuật đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của họ”.

Tiến sĩ Tristan Mehta, người sáng lập Học viện Harley và STORY, ủng hộ tất cả học viên lấy Chứng chỉ Botox và Chất làm đầy da liên kết với Hội đồng Liên kết dành cho Các học viên Thẩm mỹ (JCCP).

“Đạt đủ điều kiện Cấp độ 7 có nghĩa họ đã được đào tạo để trở thành một thợ tiêm an toàn và có đạo đức, đạt cấp độ thạc sĩ từ các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nó cho thấy họ đã nghiên cứu không chỉ kỹ thuật tiêm mà còn về giải phẫu, lão hóa khuôn mặt, lão hóa da, ngăn ngừa và quản lý các biến chứng”.