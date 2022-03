'Thợ săn cổ vật' của Tom Holland bị cấm chiếu ở Việt Nam

Hội đồng thẩm định và phân loại quốc gia phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò trong phim nên không cấp phép phát hành "Uncharted" ở Việt Nam.

Trao đổi với Zing, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho hay Uncharted (Thợ săn cổ vật) sẽ không được phát hành tại Việt Nam. "Trong buổi duyệt phim, Hội đồng thẩm định và phân loại quốc gia phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện ở bộ phim. Do đó, bộ phim này sẽ bị cấm chiếu", ông nói.

Trước đó, bộ phim dự kiến được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 18/3.

Tom Holland trong phim Uncharted.

Uncharted dựa trên loạt game điện ăn khách với Tom Holland thủ vai chính - thợ săn kho báu Nathan Drake. Phim của đạo diễn Ruben Fleischer có kinh phí đầu tư đến 120 triệu USD . Cuối tháng 2, tác phẩm thu về 226,4 triệu USD trên toàn cầu.

Năm 2021, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Pine Gap. Bộ phim đã có hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong tập 2, và tập 3.

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder) chiếu vào tháng 7/2020 và Bà Ngoại trưởng (Madam Secretary) phát sóng vào tháng 8/2020 của Netflix cũng bị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ vì có các hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Khoản 3 và Khoản 4 Điều 9 Luật Báo chí nghiêm cấm cung cấp những nội dung kích động chiến tranh, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc… Khoản 4 Điều 11 Luật Điện ảnh nghiêm cấm các nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc…