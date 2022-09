CEO sàn tiền số lừa đảo 2 tỷ USD có thể bị phạt hơn 40.000 năm tù

CEO sàn giao dịch Thodex đã rút toàn bộ tiền của người dùng, gây thiệt hại hơn 2 tỷ USD và lẩn trốn suốt một năm trời.

Faruk Özar từng là CEO của Thodex, một sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nền tảng tiền số này sập vào tháng 4/2021 và ngay sau đó vị CEO đã biến mất. Theo Input Mag, vào thời điểm đó, sự kiện Thodex phá sản ước tính gây thiệt hại tới hơn 2 tỷ USD .

Giờ đây, một năm sau, sau khi trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, Özar cùng với 21 nhân sự cấp cao các của tiền mã hóa có thể sẽ chịu án phạt lên đến 40.564 năm dành cho mỗi người.

Theo The Block, Özar đã bị bắt gần đây sau khi theo dấu camera tại sân bay Istanbul hồi tháng 4/2021, còn các giám đốc cấp cao khác lại bị lực lượng cảnh sát bắt lại ở Albania. Hiện, bọn họ có thể sẽ bị dẫn độ quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào khoảng thời gian mất tích hồi tháng 4 năm ngoái, Özar đã nói rằng ông sẽ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ khi đã trả xong nợ.

Nhưng trên thực tế, cú sụp của sàn giao dịch đã gây ra thiệt hại khổng lồ, chiếm đến 90% tài sản bị thất thoát do thủ đoạn “rug pull” (rút thảm) trong năm 2021. Đây là từ chỉ việc những người phát triển một dự án bỏ đi đột ngột và mang theo tiền của nhà đầu tư và là hình thức lừa đảo khá phổ biến trong giới tiền mã hóa.

Thodex là sàn giao dịch tiền mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ và đã sập vào tháng 4/2021. Ảnh: Shutterstock.

Thành lập từ năm 2017, Thodex sở hữu gần 400.000 người dùng, trong đó có 390.000 người thường xuyên giao dịch tính đến tháng 4/2021.Nhưng sàn tiền số đã sập vào năm ngoái do khoản đầu tư bí ẩn khiến giao dịch ngừng hoạt động trong suốt 4-5 ngày liên tiếp.

Một ngày sau, CEO Özer thông báo rằng công ty đã phải tạm dừng mọi giao dịch do bị tấn công mạng. Ông cũng trấn an người dùng rằng mọi khoản tiền của họ vẫn an toàn và sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 62 người, thu giữ toàn bộ máy tính và đóng băng tài khoản của họ.

Vào thời điểm này, Özer đã bay sang Albania. Cuối cùng, sau một năm lẩn trốn, CEO sàn tiền số đã bị bắt giữ ở Vlorë, một thành phố lớn của Albania do phát hiện thông tin sinh trắc học được sử dụng. Hiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị để dẫn độ ông về nước.

Decrypt cho biết hồi tháng 4/2021, sàn Thodex còn bị phát hiện đã chuyển 125 triệu USD dưới dạng Bitcoin đến sàn giao dịch Kraken ở Mỹ trước khi bị sập. Whitestream, công ty phát hiện ra điều này, cho rằng đây là cách nhà sáng lập và các giám đốc rút tiền ra khỏi công ty và đánh cắp tài sản của người dùng.

Theo Input Mag, các cơ quan đã mất gần một năm để đưa ra án phạt thích đáng cho Özer và các nhân viên công ty ông. Điều này cho thấy hệ thống pháp luật hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi buộc tội những tội phạm tiền số, đặc biệt là trong trường hợp lừa đảo dưới hình thức “rug-pull”.