Thợ kim hoàn đứng sau viên kim cương hồng trên trán Lil Uzi Vert

Elliot Eliantte là thợ kim hoàn nổi tiếng thế giới, được lòng giới rapper. Các khách hàng của anh bao gồm Nicki Minaj, Drake hay The Weeknd.

"Eliantte on my neck, all my diamonds bustin' (tạm dịch: Tôi đeo trang sức Eliantte, những viên kim cương tuyệt đẹp) - trích lời bài rap Depend On Me của Rich The Kid.

"All this Eliantte jewelry, count up (tạm dịch: Đếm hết những món trang sức đến từ Eliantte) - trích lời bài rap Diamonds của Young Scooter.

Tại sao cái tên Eliantte luôn xuất hiện kèm theo trang sức kim cương trong nhiều bài rap?

Thực tế, Eliantte là tên của thợ kim hoàn thuộc hàng đầu New York, Mỹ. Được nhiều nghệ sĩ như Cam'ron, Nicki Minaj... ưa chuộng, trang sức Eliantte trở thành biểu tượng thời trang.

Gần đây, anh gây chú ý khi bán viên kim cương hồng nặng 11 carat, trị giá 24 triệu USD để rapper Lil Uzi Vert gắn lên trán.

Thợ kim hoàn Elliot Eliantte và rapper Lil Uzi Vert. Ảnh: Reddit.

Theo nghề từ khi còn nhỏ tuổi

Elliot Eliantte hay còn gọi là Elliot Avianne. Do có mối quan hệ thân thiết với những người điều hành hãng trang sức lớn Avianne and Co., Eliantte bắt đầu làm quen với công việc chế tác đá quý từ lúc 17 tuổi.

Trước khi thành lập thương hiệu riêng vào năm 2018, anh có cơ hội trau dồi kinh nghiệm tại công ty trên. Thời điểm đó, anh tham gia sản xuất nhiều mẫu trang sức độc đáo cho các nghệ sĩ lớn như Takeoff, Cardi B, Travis Scott...

Izzy Aranbayev - CEO của Avianne and Co. - cho Complex biết Eliantte chưa từng tỏ ra tự mãn trong suốt quá trình làm việc và phát triển.

Eliantte được các rapper đặc biệt yêu thích. Ảnh: Getty Images.

Giờ đây, Eliantte đứng trên đỉnh cao của thành công. Anh luôn là một trong những thợ kim hoàn được người nổi tiếng đặt hàng nhiều nhất trên thế giới.

"Eliantte đã kế nhiệm vị trí của Ben Baller. Anh trở thành thợ kim hoàn giỏi nhất trong giới hip hop", trang Hot News Hip Hop đưa ra nhận định.

Khách hàng ngôi sao đầu tiên của Eliantte là Nicki Minaj. Nữ rapper mua một chiếc đồng hồ nạm kim cương từ anh. Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu nam thợ kim hoàn cho 2 rapper đình đám khác là Birdman và Lil Wayne.

Từ đây, những đơn đặt hàng đến từ người nổi tiếng bắt đầu tăng lên. Hầu hết tên tuổi lớn như Future, Drake, Young Thug, 21 Savage hay The Weeknd đều từng hợp tác cùng Eliantte.

Sự nghiệp của anh gắn liền với giới hip hop. Nam nghệ nhân từng chia sẻ về nguồn gốc cái tên Eliantte. Nó được rapper Young Scooter nghĩ ra.

Sau khi được Young Scooter lồng ghép vào trong các bài rap của mình, từ Eliantte trở thành biểu tượng của những viên kim cương, trang sức xa xỉ.

Người đứng sau nhiều mẫu trang sức ấn tượng

Vừa qua, Lil Uzi Vert trở thành tâm điểm chú ý khi gắn đá quý lên trán. Đây là một viên kim cương hồng nặng 11 carat và trị giá lên tới 24 triệu USD . Nam rapper từng chia sẻ đó là thứ xa xỉ nhất anh từng mua, bằng nhiều siêu xe, nhà cửa cộng lại.

Người cung cấp viên kim cương hồng quý hiếm trên không ai khác chính là Eliantte.

"Khi nhìn thấy viên đá lần đầu tiên vào năm 2017, Uzi đã rất thích nó. Anh ấy nghĩ ngay tới việc sẽ làm gì với nó", Eliantte trả lời Rolling Stone.

Viên kim cương hồng đắt giá trên trán Lil Uzi Vert. Ảnh: Hip Hop Freaks.

Ngay cả Eliantte cũng không nghĩ rằng Lil Uzi Vert sẽ gắn viên kim cương hồng lên trán. Anh chỉ tin đây là sự thật khi nam nghệ sĩ bắt đầu thanh toán tiền mua mẫu đá quý đắt đỏ.

Viên kim cương hồng của Lil Uzi Vert trở thành đơn đặt hàng đáng nhớ nhất của Eliantte.

Thợ kim hoàn nổi tiếng chia sẻ: "Không thiếu người yêu cầu tôi sáng tạo nên những mẫu trang sức siêu đắt đỏ nhưng một viên kim cương gắn lên trán thì chắc chắn chưa từng có tiền lệ".

Eliantte cũng công nhận tầm ảnh hưởng của Lil Uzi Vert. Có thể sẽ có một số người tìm tới anh để mua đá quý gắn lên trán sau khi nam rapper mở đầu trào lưu này.

Eliantte tạo nên các tác phẩm có giá trị rất lớn. Ảnh: Bella Naja, @eliantte.

Những món trang sức được chế tác cẩn thận, tỉ mỉ với độ chính xác cao đến từ thương hiệu Eliantte làm hài lòng nhiều rapper.

Anh đã làm nhẫn đính hôn đính kim cương nặng 15 carat, trị giá 500.000 USD cho rapper Future. Dù cuộc tình của Future không có cái kết đẹp, món trang sức xa xỉ với vẻ đẹp vĩnh cửu vẫn luôn được nhớ đến.