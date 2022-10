Thợ hàn sửa quán bar District K gây hỏa hoạn

Quán bar District K trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1 (TP.HCM) cháy khi công nhân hàn cắt kim loại trong quá trình sửa chữa.

Trưa 17/10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán bar District K được xác định là công nhân hàn cắt kim loại gây hỏa hoạn.

Theo Phòng PC07, đám cháy bùng lên tại tầng trệt rồi lan lên lầu 1. Diện tích cháy khoảng 300 m2/800 m2. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản tại cơ sở này bị thiêu rụi.

Khói tỏa ra từ bar District K. Ảnh: An Huy.

“Quán bar này đã bị đình chỉ hoạt động trước đó do vi phạm an toàn PCCC. Hiện cơ quan chức năng mời chủ quán bar và đơn vị thi công lên làm việc, điều tra”, đại diện Phòng PC07 cho biết.

Khoảng 9h15 ngày 17/10, nhiều người đang ở gần chợ Bến Thành phát hiện khói bốc ra từ quán bar District K, số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1.

Lúc này, bảo vệ quán bar dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh khiến nhiều thợ đang sửa chữa quán tháo chạy ra ngoài.

Khoảng 5 phút sau, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 1 và Phòng PC07 đã có mặt hiện trường dập lửa.

Đến hơn 11h30, cảnh sát khẩn trương bơm nước vào trong quán bar. Khói từ bên trong bar District K còn bốc ra ngùn ngụt.

Trước đó, cuối tháng 9, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động quán bar Distrist K do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Tuy nhiên, tối 5/10, cơ sở này tiếp tục hoạt động và bị Công an quận 1 xử phạt.