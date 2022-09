Thợ đào coin tiến thoái lưỡng nan sau The Merge

Tiếp tục đào thì lỗ, giá bán thanh lý dàn máy thấp, nhiều thợ đào không biết phải làm gì sau bản cập nhật The Merge của Ethereum.

Một kỹ sư kiểm tra dàn máy khai thác tại một trang trại khai thác tiền điện tử ở Norilsk, Nga. Ảnh: Bloomberg.

Phương thức xác thực mới của Ethereum (ETH), dựa trên bằng chứng cổ phần (PoS), không cần các thợ đào để tạo ra các khối mới trong chuỗi. Tất cả thợ đào ETH đều bị đào thải ngay lập tức sau bản cập nhật The Merge.

Khoảng 20-30 % thợ đào ETH đã chuyển sang các đồng tiền mã hóa dựa trên bằng chứng công việc (PoW) khác có thể dùng GPU để khai thác, số còn lại đã tắt máy, theo ước tính của Ethan Vera - Giám đốc vận hành dịch vụ phát triển cơ sở hạ tầng đào tiền mã hóa Luxor Tech.

Có thêm lượng thợ đào ETH chuyển sang, các hệ thống tiền mã hóa PoW sẽ tự điều chỉnh tăng độ khó khai thác để giữ cho tốc độ tạo ra các khối mới gần như không đổi.

Các hệ thống tiền mã hóa thay thế đều nhỏ hơn đáng kể so với ETH trước đây, do đó việc một loạt các GPU mạnh trước đây được sử dụng để khai thác ETH đột nhiên xâm nhập làm độ khó tăng mạnh. Chẳng hạn, tỷ lệ băm hay sức mạnh tính toán để khai thác các đồng Ethereum Classic (ETC) và Ravencoin (RVN) đã tăng gấp đôi chỉ vài giờ sau The Merge.

Trong những ngày gần đây, dữ liệu từ trang whattomine liên tục cho thấy lợi nhuận âm khi đào các đồng PoW bằng bất kỳ dàn GPU nào, với giả định tiền điện là 0,1 USD /1 kWh. Đó là chưa tính đến tiền đầu tư thiết bị.

“Đào tiền mã hóa bằng GPU đã chết chưa đầy 24 giờ sau The Merge”, Ben Gagnon, Giám đốc khai thác tại công ty khai thác Bitcoin Bitfarms (BITF), viết trên Twitter.

Trang Tom's Hardware dự đoán thời gian tới trên các trang thương mại điện tử sẽ tràn ngập GPU từng dùng để đào tiền mã hóa. Nhưng người dùng phổ thông cũng không mặn mà với GPU đào tiền mã hóa, vì cho rằng các thiết bị này bị vận hành quá mức và không được bảo trì đầy đủ. “Thợ đào chỉ giữ cho GPU vừa đủ sống hết vòng đời khai thác”, người dùng razor512 bình luận.

Tình hình ở Việt Nam cũng tương tự. Trên các nhóm thảo luận tiền mã hóa, hàng loạt thợ đào tìm cách bán thanh lý dàn máy. Tuy nhiên trong tình hình không mấy khả quan của các đồng PoW, các đơn vị thu mua chỉ đưa ra mức giá khoảng 20-30% chi phí dàn máy ban đầu tùy tình trạng, khiến nhiều thợ đào bức xúc.

Nhiều thợ đào không còn cách nào khác ngoài chờ đợi giá trị các đồng PoW hoặc nhu cầu mua GPU tăng trở lại.