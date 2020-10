Thơ của Louise Glück độc đáo và không thể bị nhầm lẫn

Năm 2014, tác phẩm nào giúp Louise Glück được trao giải sách quốc gia? Ararat

The Triumph of Achilles

October

Faithful and Virtuous Night Faithful and Virtuous Night (tạm dịch: Đêm thủy chung và đức hạnh) là tuyển tập thơ văn xuôi kể về cuộc đời của những nhà văn lớn tuổi. Đây là tác phẩm mang đậm phong cách Louise Glück với câu từ khéo léo, tinh tế và đặc biệt sâu lắng. Ảnh: TellerReport.