Thơ của Amanda Gorman bán chạy tại Mỹ

Gây ấn tượng khi đọc thơ tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Amanda Gorman được nhiều người chú ý khi xuất bản sách.

Tập thơ The Hill We Climb đứng đầu danh sách sách hư cấu bán chạy nhất tuần qua tại Mỹ. Đây là ấn bản kỷ niệm dài 32 trang, bìa cứng, in bài thơ mà Amanda Gorman đọc tại lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Cuốn sách có lời tựa của “nữ hoàng truyền thông” Oprah Winfrey.

“Tôi thực sự phấn khích khi The Hill We Climb được in thành sách, bởi vì tôi biết nó có thể hòa nhập cuộc sống của mọi người theo những cách mới”, Amanda nói trên New York Times.

Hai phiên bản sách The Hill We Climb phát hành tại Mỹ (trái) và tại Anh (phải). Ảnh: Amazon.

Amanda Gorman nhìn thấy những bức ảnh trên Instagram khi mọi người tặng cuốn sách cho nhau, để các bản sao tác phẩm vào giỏ lễ Phục sinh.

“Khi đọc một bài thơ, tôi thực sự nghĩ đến là âm thanh của nó như thế nào”, Gorman nói.

Còn khi độc giả tiếp nhận tác phẩm qua trang sách, họ có thể không nghe bài thơ vang lên từ giọng đọc của Amanda Gorman trên bãi cỏ của điện Capitol, trên sân khấu Super Bowl. Bởi vậy, mỗi người đọc sẽ có trải nghiệm của riêng mình.

Amanda Gorman đang chú tâm thực hiện tuyển thơ đầu tiên của mình, cuốn sách dự kiến ra mắt vào tháng 9.

Amanda Gorman đọc thơ trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.

Không nhiều nhà thơ có thể nói rằng những câu thơ của họ đến được với nhiều người như tác phẩm của Amanda Gorman trong vài tháng ngắn ngủi, kể từ ngày 20/1. Bất chấp sự nổi tiếng, Gorman, 23 tuổi, nói cô ấy vẫn tận tâm với nghề của mình hơn bao giờ hết.

“Ngay cả khi các khía cạnh khác trong cuộc sống của tôi đã thay đổi - có thể là khả năng xuất hiện, khả năng nhận biết - chữ viết vẫn không đổi”, Gorman chia sẻ.

Gorman sinh năm 1998 ở Los Angeles, Mỹ. Cô từng bị chứng khó phát âm. Hành trình vượt qua trở ngại của cách phát âm giúp cô có thể cảm âm tốt.

Cô bắt đầu làm thơ khi còn nhỏ, đoạt giải nhà thơ trẻ của Los Angeles, Mỹ, năm 16 tuổi. Ba năm sau, khi theo học ngành Xã hội học tại Harvard, Gorman trở thành người đầu tiên đoạt giải Nhà thơ trẻ của nước Mỹ vào năm 2017.