Thịt mát là gì?

Một xu hướng tiêu dùng hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dùng.

Điểm chính: Thịt mát luôn đảm bảo chất lượng vì phải đạt các chỉ tiêu nghiêm ngặt

Các vi khuẩn sẽ không phát triển nếu thịt được bảo quản ở nhiệt độ 0-4 độ C

Thớ thịt còn dẻo dính của thịt tươi thực chất là vi khuẩn đang sinh sôi

Lâu nay người tiêu dùng chỉ quen với khái niệm thịt tươi hay thịt đông lạnh, còn khái niệm thịt mát vẫn còn xa lạ. Bên cạnh đó, không ít người còn hiểu chưa đúng về bản chất của thịt mát cũng như là chất lượng của loại thịt này.

Thịt mát được bán ở các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, với mức giá thường đắt hơn thịt tươi 15-30%. Dù vậy, giá trị đi kèm cùng những tiêu chuẩn của nó là lý do thịt mát đang là xu hướng tiêu dùng hiện đại.





Thịt mát, thịt đông lạnh, thịt tươi khác gì nhau?

Với thịt mát (chilled meat), phần tâm thịt phải được giữ ở nhiệt độ 0-4 độ C trong thời gian không quá 24 tiếng sau khi giết mổ để thịt mềm và cho chất lượng tốt nhất. Điều này giúp đưa thịt sang giai đoạn chín sinh hóa (aging) bởi các enzyme nội sinh trong thịt, khiến thịt trở nên mềm hơn.

Bên cạnh đó, thịt phải luôn được bảo quản trong khoảng nhiệt độ này xuyên suốt quy trình từ giết mổ, giữ mát, pha lọc, đóng gói, vận chuyển và phân phối.

Khác với thịt đông lạnh, thịt mát sẽ luôn ở trạng thái mềm dẻo, bề mặt ẩm và đàn hồi tốt. Đây là điểm cộng lớn vì thịt có thể chế biến ngay, không tốn thời gian cho việc rã đông.

Thịt mát có thể bảo quản trong 5 ngày ở ngăn làm lạnh của tủ lạnh, giúp giữ thịt luôn ở trạng thái mềm.

Thịt tươi (còn được gọi là thịt nóng) thường được đem đi tiêu thụ ngay sau khi giết mổ ở các chợ truyền thống. Quá trình này diễn ra từ 12-16 tiếng ở nhiệt độ thường, khiến chất lượng và độ vệ sinh của thịt suy giảm do không có biện pháp can thiệp để kìm hãm hoạt động của enzyme và sự sinh trưởng của vi sinh vật.

"Dù sử dụng cả 2 loại thịt tươi và thịt mát, nhưng mình cảm thấy thịt mát do được đóng gói và bảo quản kỹ lưỡng nên sản phẩm sẽ hợp vệ sinh hơn. Hơn hết, mình không cần phải rã đông như các sản phẩm thịt đông lạnh", Hoàng Quý (23 tuổi, sinh viên) chia sẻ.





Người tiêu dùng nghĩ gì về thịt mát?

Trong bối cảnh an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là yếu tố được người dùng ngày càng quan tâm. Các sản phẩm thịt mát đáp ứng những nhu cầu về độ sạch, tươi ngon, an toàn vệ sinh cũng như tiện lợi, đang chiếm được lòng tin của người dùng.

"Thịt thơm, ngon, bao bì sạch sẽ, có nguồn gốc rõ ràng, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện tại sẽ khiến mình an tâm hơn khi lựa chọn các loại thực phẩm an toàn", Minh Chánh (28 tuổi, nhân viên văn phòng), chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm thịt mát trên thị trường.

Chị Thúy Kiều (nội trợ) cho biết, với sự kiểm soát chặt chẽ của thịt mát tại các trang trại chăn nuôi cùng nhiều quy định nghiêm ngặt trong khâu xử lý và sản xuất, gia đình chị rất yên tâm sử dụng loại thịt này.





Ưu điểm vượt trội

Một điểm người tiêu dùng lầm tưởng là trên thịt phải có chất nhờn mới ngon. Thực tế, phần nhờn này chính là dấu hiệu cho sự tăng trưởng của vi sinh vật. Ở các sản phẩm thịt mát, bề mặt thịt chỉ ướt nhẹ và không có nhớt.

Theo ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, chất lượng của thịt tươi sẽ mau bị giảm do không kìm hãm được hoạt động của vi sinh vật cũng như các enzyme và rất khó để kiểm soát tình trạng an toàn vệ sinh.

Thạc sĩ Nguyễn Việt Hùng, trưởng đại diện Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế ILRI, cho biết tỷ lệ thịt nhiễm khuẩn Salmonella trên thị trường lên tới 40%.

Ở nhiệt độ 10-45 độ C và trong môi trường bên ngoài 4-5 giờ, thịt tươi có thể đã bị ô nhiễm vi sinh có hại cả bên trong lẫn bên ngoài miếng thịt. Trong khi đó, thịt mát vẫn giữ được chất lượng tươi ngon sau nhiều ngày.

Do đó, việc thịt mát luôn được đảm bảo ở nhiệt độ 0-4 độ C là yếu tố quan trọng giúp mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm thịt thơm ngon, an toàn và chất lượng hơn.





Thịt bán trong siêu thị có phải thịt mát?

Dù hiện nay các khu vực chuyên thịt xuất hiện trong nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi, đồng thời được đóng gói, bảo quản mát, nhưng chưa chắc đã là thịt mát.

Cụ thể, việc bảo quản thịt tươi ở nhiệt độ 0-4 độ C khiến nhiều người nhầm lẫn là thịt mát. Không có gì đảm bảo tâm thịt được duy trì nhiệt độ dưới 4 độ C, do đó chất lượng và điều kiện vệ sinh của sản phẩm có thể bị giảm sút.

Thực tế, các nguồn thịt này là thịt nóng được lấy từ những lò mổ, sau đó mang về pha rồi đóng gói, bảo quản. Trong khi đó, thịt mát đòi hỏi phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt ngay từ những giai đoạn đầu tiên.





Thịt mát dành cho ai?

Với những ưu điểm rõ rệt của thịt mát, quan niệm thịt ngon thì không sạch mà thịt sạch chưa chắc ngon sẽ không còn hợp lý.

Dù giá thành có phần cao hơn thịt tươi, các sản phẩm thịt mát đem lại nhiều lợi ích lâu dài về mặt dinh dưỡng lẫn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những băn khoăn của người nội trợ, trong bối cảnh các sản phẩm thịt không đảm bảo được bày bán tràn lan ngoài thị trường, khiến việc lựa chọn thực phẩm tối ưu cho gia đình thêm phần khó khăn.

Thịt mát cũng đáp ứng thói quen ăn uống sạch, cùng với xu hướng lựa chọn thực phẩm an toàn đang ngày càng phổ biến ở giới trẻ.

"Khi chế biến các món nước, thịt mát cho ra ít bọt hơn các loại thịt tươi ngoài chợ, nhờ đó mình cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng loại thịt này", Gia Huy (23 tuổi, sinh viên) chia sẻ.

Sự ra đời cùng với các tiêu chuẩn của thịt mát đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, góp phần thúc đẩy thị trường thịt trong nước cũng như mang đến một sự lựa chọn an toàn, văn minh hơn cho người dùng.