'Thịt heo giảm giá ở đâu chứ ở chợ thì không'

Tuy giá heo hơi tại các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã được điều chỉnh giảm, tại các chợ đầu mối hay các chợ truyền thống, giá thịt vẫn duy trì ở mức khá cao.

Hỏi giá từng loại thịt, chị Hằng (quận 4, TP.HCM) cho biết tại chợ, giá thịt vẫn ở mức cao, dù chị nghe nói heo hơi đang giảm giá mạnh. "Một kg sườn non vẫn 180.000 đồng bằng với giá tháng trước tôi hỏi mua. Giá thịt heo giảm ở đâu chứ ở chợ không thấy giảm, vẫn đắt lắm", chị than thở.

Theo ghi nhận, hiện giá heo hơi tại miền Nam ở mức 67.000-69.000 đồng/kg. Nhưng, nhiều mặt hàng có giá bán lẻ vẫn ở mức gần 200.000 đồng/kg.

Giá heo hơi về mức thấp nhất trong năm

Thời điểm đầu năm, giá heo hơi ở mức 83.000 đồng/kg. Song, từ đầu tháng 5 tới nay, giá heo hơi có xu hướng giảm liên tục.

Hiện, giá heo hơi được thu mua trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai giá heo hơi hôm nay đang ở mức thấp nhất toàn miền 64.000 đồng/kg; Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Bắc Giang giá heo hơi ở mức 66.000-67.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình giá heo hơi được thu mua với mức 68.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 64.000-68.000 đồng/kg. Đây được cho là mức giá thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây, mức giá này đã chạm kỳ vọng về ngưỡng 65.000 đồng/kg của Chính phủ.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, không còn tỉnh nào giữ giá heo hơi trên 70.000 đồng/kg. Bình Định ghi nhận giá heo hơi hôm nay ở mức thấp 65.000 đồng/kg. Tại tỉnh Nghệ An giá heo hơi hôm nay được thu mua với mức cao nhất toàn miền 69.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi miền Nam cũng giảm nhẹ so với những ngày qua, dao động 67.000-69.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Bình Phước xuống 67.000 đồng/kg. Đồng Nai, Long An ở mức cao nhất toàn miền 69.000 đồng/kg. Còn TP.HCM, Tây Ninh, An Giang, Bình Dương... giá heo hơi hôm nay được thu mua với mức 68.000 đồng/kg.

Người dân vẫn chưa được mua thịt heo giá rẻ

Dù giá heo hơi lao dốc, giá thịt heo mảnh vẫn neo ở mức cao. Cụ thể, theo khảo sát của Zing tại các chợ trên địa bàn TP.HCM như: Xóm Chiếu, Bùi Văn Ba, Tân Thuận, Bà Chiểu... giá bán dao động 130.000-180.000 đồng/kg. Theo đó, thịt nạc vai có giá 140.000-155.000 đồng/kg, xương heo 130.000 đồng/kg, ba rọi 150.000-160.000 đồng/kg, sườn non 170.000-180.000 đồng/kg.

Theo chị Mai, tiểu thương bán thịt tại chợ Xóm Chiếu (quận 4) chia sẻ: “Giá heo có giảm nhưng giảm rất ít, giá đi nhập ở các lò mổ vẫn cao, nên vẫn phải bán giá cao".

Theo tiểu thương này, để đến tay người tiêu dùng, thịt heo phải qua ít nhất 6 khâu trung gian, từ người nuôi, thương lái, người vận chuyển, lò mổ, tiểu thương nhập hàng mới đến tay người mua, mỗi khâu đội lên trung bình khoảng 10.000 đồng/kg.

"Ít nhất phải tăng 60.000 đồng/kg từ giá heo hơi, ngoài ra giá bán còn tuỳ thuộc mức giá của tiểu thương. Người nào bán đắt lãi nhiều, người nào bán rẻ lãi ít", chị nói và cho biết hiện giá thịt heo mảnh được nhập ở các lò mổ từ 120.000-130.000 đồng/kg nên giá bán lẻ gần như vẫn được niêm yết với giá từ 140.000-150.000 đồng/kg.

Để đến tay người tiêu dùng, thịt heo phải qua ít nhất 6 khâu trung gian. Ảnh: Đức Anh.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng, Cục Chăn nuôi cho biết giá thịt heo hơi đang có xu hưởng giảm do dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, việc tái đàn ở các địa phương diễn ra thuận lợi, nguồn thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vẫn còn lớn, cạnh tranh trực tiếp với nguồn thịt lợn chăn nuôi trong nước.

Về vấn đề thịt heo tại chợ vẫn bán ra ở mức cao, ông Trọng cho biết do các khâu trung gian đẩy giá. Thực chất giá bán tại cửa chuồng hiện nay đã xuống ở mức rất thấp so với trước. "Từ giá heo xuất chuồng đến giá người tiêu dùng rất cao chứng tỏ các khâu trung gian lãi rất nhiều", Phó cục trưởng Cục chăn nuôi nói.

Ông đánh giá hiện nay thị trường chưa hài hoà được 3 khâu là khâu sản xuất, khâu lưu thông và khâu tiêu dùng. Giá bán tại chợ vẫn cao chứng tỏ khâu lưu thông đang lãi tương đối nhiều trong khi khâu sản xuất là người nông dân chăn nuôi chịu thiệt thòi lớn. "Hiện nay, giá thức ăn tăng rất cao, giá xuất chuồng thấp và người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng giá rẻ", ông cho biết.