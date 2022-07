Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Phó giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang vừa được lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngày 1/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thay thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đứng thứ 2 từ phải qua nhận hoa chúc mừng. Ảnh: T.L. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 1/2/1970, quê xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Quang có trình độ thạc sĩ ngành luật, cử nhân an ninh điều tra. Từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2019, ông Quang được bổ nhiệm giữ lần lượt các chức vụ Phó phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó chánh Văn phòng Công an TP.HCM và Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Từ tháng 4/2019 đến nay, ông Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Năm 2021, ông Quang trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), đơn vị bầu cử số 2 - TP.HCM (quận 1, 3, Bình Thạnh). Phó giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm thiếu tướng Ông Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM vừa được Bộ trưởng Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp hàm thiếu tướng.