Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến được bổ nhiệm cục trưởng

Phó cục trưởng Công tác Đảng và Công tác chính trị Ngô Thị Hoàng Yến được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Hồ sơ nghiệp vụ.

Bộ Công an vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Công tác Đảng và Công tác chính trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Hồ sơ nghiệp vụ.

Tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã chúc mừng nữ thiếu tướng nhận nhiệm vụ mới và khẳng định, Cục Hồ sơ nghiệp vụ có vị trí, chức năng rất quan trọng.

Đơn vị này giúp Bộ trưởng các vấn đề liên quan công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ của lực lượng và là tàng thư nghiệp vụ, xử lý thông tin, hồ sơ điện tử, xây dựng trung tâm thông tin.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chúc mừng tân nữ cục trưởng. Ảnh: Bộ Công an.

Ngay sau khi nhận công tác, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị tân cục trưởng chỉ đạo đơn vị chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ cuối năm.

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến hứa sẽ phát huy kinh nghiệm, kiến thức trong chỉ đạo, điều hành công tác mới, cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của Cục Hồ sơ nghiệp vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trong thời gian qua là hoạt động bình thường của bộ trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để chuẩn bị Đại hội Đảng XIII.

"Việc bổ nhiệm, luân chuyển nhằm thực hiện 100% giám đốc công an không phải là người địa phương", tướng Xô nhấn mạnh và lý giải nội dung này áp dụng đối với giám đốc công an cấp tỉnh và trưởng công an cấp huyện.

Cụ thể, người đứng đầu công an địa phương không phải là người của địa phương đó đảm nhiệm. Ngoài ra còn đảm bảo đặc thù của ngành đó là người đứng đầu đồng thời là Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư Chi bộ và phải đủ tuổi tái cử.