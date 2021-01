Thiếu tướng Kiên Rịnh làm Phó giám đốc Công an Trà Vinh

Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Ngày 21/1, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, trao quyết định cho thiếu tướng Kiên Rịnh. Ảnh: H.G. Thiếu tướng Kiên Rịnh hứa trên cương vị mới sẽ toàn tâm, toàn ý cùng với Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Bộ Công an giao. Tân Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đại tá Vũ Hoài Bắc tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an Trà Vinh Gần 200 đại biểu đã bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh này, tái đắc cử bí thư.