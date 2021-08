Thiếu tá công an rởm ăn nhậu trong lúc giãn cách

Mặc quần áo giống cảnh sát, Tú ăn nhậu cùng nhiều người. Sau khi bị đưa về trụ sở công an, anh ta còn bị điều tra về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ Dương Xuân Tú (38 tuổi, quê Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Tú là thiếu tá công an rởm, bị bắt quả tang khi tụ tập ăn nhậu vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng ngày 31/7.

Hôm đó, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Tú mặc trang phục giống công an nhân dân mang hàm thiếu tá tụ tập ăn nhậu cùng nhiều người khác tại căn nhà ở khu phố 8, phường Phú Hòa.

Tú khai vào TP.HCM năm 2017, sau đó thường xuyên thay đổi nơi ở. Nghi phạm sử dụng nhiều giấy tờ giả mang tên Dương Hoàng Việt Anh, Nguyễn Tuấn Anh rồi đặt mua nhiều phù hiệu, trang phục giống công an và giấy tờ giả danh cán bộ có chức vụ cao để lừa đảo người khác.

Thiếu tá công an rởm tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 4, Tú tự nhận là cán bộ Thanh tra Chính phủ, làm giả giấy tờ xe, giấy tờ nhà để bán, cầm cố tài sản, qua đó lừa đảo hơn 7 tỷ đồng .

Ngoài ra, Tú còn nhận nhận lời giúp “chạy án” cho một người với giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, anh ta trốn về Bình Dương.

Đến tháng 4, Tú sử dụng các giấy tờ giả thuê căn hộ tại chung cư Biconsi ở phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau đó, Tú lừa đảo bằng cách nhận hồ sơ xin vào ngành công an, xin bảo lãnh cho người đang cai nghiện ma tuý được về trước thời hạn. Mỗi lần giao dịch, Tú chiếm đoạt từ 200 đến 400 triệu đồng.

Nhà chức trách thông báo ai là nạn nhân của Dương Xuân Tú, liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc gọi vào số điện thoại 0933.002.033 gặp điều tra viên Nguyễn Hoài Nam.