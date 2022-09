Thiếu nữ bị lừa bán làm tiếp viên quán karaoke

Bé gái 2 lần bị bán vào cơ sở massage kích dục

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp cùng Cục CSHS Bộ Công an và Công an TP Thuận An bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi”.