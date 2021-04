Thiếu niên kể lúc đột nhập trường học, bị bảo vệ dân phố đánh

“Em van xin nhưng người này vẫn đánh. Ngoài những cú đánh như trong clip, em còn nhận thêm vài cú tát”, thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh kể.

Chiều 2/4, N.D.T.A. (14 tuổi, ngụ quận 10) được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho xuất viện. A. được mẹ chở về nhà trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 12, quận 10, TP.HCM).

A. là một trong 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố ở phường 14, quận 10, hành hung tối 31/2. Trước sự giám sát của người mẹ, A. chia sẻ với Zing về sự việc xảy ra tại trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Em có xin nhưng bảo vệ dân phố không tha

Kể về hôm xảy ra sự việc, A. nói cùng với N.H.P.T. (14 tuổi, ngụ quận 10) trèo vào trường THCS Nguyễn Văn Tố và bị bảo vệ dân phố bắt vào phòng giám thị.

Tại đây, A. và T. bị một bảo vệ dân phố đánh nhiều lần, họ cho 2 em xem camera và hỏi: “Đúng mày không?”.

“Em nói ‘không phải con’ thì bị một bảo vệ dân phố đánh liên tiếp. Em có van xin nhưng người này không dừng tay. Ngoài những cú đánh như trong clip thì em còn nhận thêm vài cú tát”, A. kể.

A. xuất viện và được mẹ chở về nhà. Ảnh: Lê Trai.

Theo A., việc em đột nhập vào trường THCS Nguyễn Văn Tố nhằm tìm kiếm vài đồ vật. A. thừa nhận những lần trước, thiếu niên này cùng T. đã lấy đi vài thứ trong trường.

Bà M. (52 tuổi, mẹ A.) cho biết khi xem clip con trai bị đánh, bà tức giận trước hành động của bảo vệ dân phố. “Nếu con tôi phạm tội thì đã có pháp luật xử lý. Sao bảo vệ dân phố lại đánh đứa trẻ dã man như thế”, bà M. nói.

Chia sẻ về cuộc sống cá nhân, bà M. nói đã ly dị chồng. A. sống cùng cha để thuận tiện cho việc học hành. Vài tháng gần đây, A. nghỉ học.

“5-7 ngày tôi mới gặp con một lần nên ít thời gian để chia sẻ, tâm sự cùng con trai”, bà M. kể.

Chúng tôi đến nhà của T., nạn nhân còn lại bị bảo vệ đánh. Tuy nhiên, T. và người thân không có ở nhà.

Hàng xóm cho biết cha mẹ T. sinh 6 người con (5 trai, một gái). T. đã nghỉ học. Từ hôm xảy ra vụ việc, T. không về nhà mà ở bệnh viện để điều trị.

Công an TP.HCM chỉ đạo sớm làm rõ vụ việc

Ngày 2/4, đại diện Công an TP.HCM cho biết Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 10 khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm việc cán bộ dân phòng đánh 2 thiếu niên tại trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Theo Công an TP.HCM, tối 31/3, tổ bảo vệ dân phố phường 14, quận 10, làm nhiệm vụ tuần tra.

Khi đến khu vực trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10), những người này nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ. Họ đưa N.P.H.T. và N.D.T.A. (cùng 14 tuổi, ngụ quận 10) vào phòng giám thị của trường để chờ công an đến giải quyết.

Tại đây, bảo vệ dân phố tên Trần Quốc Hải đã có hành vi đánh người như clip đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Bùi Thế Hải cho biết UBND quận đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý nghiêm vụ việc, không bao che. Ảnh: Quang Anh.

Công an phường 14, quận 10, đã làm việc với N.P.H.T và N.D.T.A. (có người giám hộ). T. và A. khai từng là học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ, đã nghỉ học. Hai em này nhiều lần đột nhập vào trường THCS Nguyễn Văn Tố để trộm tài sản.

Ông Nguyễn Vi Tường Thuỵ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố, xác nhận sự việc xảy ra tại trường khuya 31/3.

Gần đây, trường THCS Nguyễn Văn Tố liên tục bị mất đồ nên cử thêm 3 nhân viên cùng với 2 bảo vệ tăng cường tuần tra. Khi phát hiện kẻ lạ, bảo vệ dân phố xuất hiện, bắt 2 thiếu niên vào phòng giám thị.

Theo ông Thụy, 2 thiếu niên bị đánh đều 14 tuổi, đã bỏ học, không phải học sinh của trường. Lúc sự việc xảy ra, nhân viên của trường có can ngăn nhưng không quyết liệt.

Ông Thụy khẳng định trường không có chủ trương đánh người. Đến trưa 1/4, ông mới biết có clip và vụ việc như vậy.