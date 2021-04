Thiếu niên bị dân phòng đánh: Hiệu trưởng nhận khuyết điểm

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM) thừa nhận vụ hai thiếu niên bị đánh trong trường là bài học đau lòng với ông và chấp nhận chịu khiển trách.

Liên quan vụ hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh trong trường THCS Nguyễn Văn Tố vào đêm 31/3, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng nhà trường, vừa có báo cáo gửi UBND quận và Phòng GD&ĐT quận 10.

Clip ghi lại cảnh bảo vệ dân phố đấm, đá, thúc gối vào đầu hai thiếu niên khiến dân mạng bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

'Đây là bài học đau lòng'

Trong báo cáo, ông Thụy đánh giá việc hai thiếu niên bị đánh trong khuôn viên trường, quay clip đưa lên mạng là sự cố xảy ra khá bất ngờ, không thể lường trước được và cũng không do nhân viên nhà trường làm.

Sự việc xảy ra trong nhà trường, ảnh hưởng lớn đến ngành và địa phương, với vai trò hiệu trưởng đơn vị, ông Thụy xin nhận một số khuyết điểm.

Theo vị hiệu trưởng, khi xảy ra sự cố bị mất vặt, do suy nghĩ đơn giản, chủ quan cho rằng chỉ cần tăng cường công tác tuần tra của tổ bảo vệ và đây là chuyện đơn vị có thể tự khắc phục khó khăn, trường chưa kịp thời báo cáo bằng văn bản về lãnh đạo phòng, UBND quận xin ý kiến chỉ đạo.

Ông Thụy cho rằng ông còn khuyết điểm ở chỗ chỉ mới phối hợp với Công an phường, chưa thu xếp công việc chuyên môn để báo cáo ngay tức thời bằng văn bản cho trưởng phòng GD&ĐT tạo xin ý kiến chỉ đạo.

"Đây là bài học quá đau lòng cho bản thân. Tôi xin nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấp nhận chịu sự khiển trách của quý lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không biết có việc đánh đập trẻ em trong trường (chỉ nghĩ đơn giản là tạm giữ tại nhà trường chờ xe đưa về Công an phường). Thời điểm xảy ra sự việc, bản thân tôi cũng không có mặt, không biết là có sự việc đánh đập các em cho đến khi xem clip trên mạng. Rất mong quý lãnh đạo xem xét và chỉ đạo các bước tiếp theo", trích báo cáo của ông Nguyễn Vi Tường Thụy.

Ông Bùi Thế Hải, Phó chủ tịch UBND quận 10, TP.HCM, thông tin về vụ việc. Ảnh: Quang Anh.

Trường nhiều lần bị mất trộm

Cũng trong báo cáo, ông Thụy cho biết thời gian gần đây, nhà trường phát hiện thường xuyên bị kẻ gian leo rào vào trường và trộm vặt. Cụ thể, sáng 24/3, trường phát hiện có dấu vết đột nhập và bẻ khoá trộm vặt ở khu vực canteen. Kẻ gian vào trường lúc 23h15 ngày 23/3, có vào văn phòng lục đồ nhưng trường không mất mát gì. Nhà trường đã họp tổ bảo vệ để chấn chỉnh ca trực và công việc tuần tra của hai bảo vệ.

Khoảng 20h ngày 26/3, 3 đối tượng lẻn lên các tầng lầu 3 và 4 lấy một số vật dụng cá nhân của học sinh để ngoài tủ. 1h ngày 30/3, hai đối tượng tiếp tục lẻn vào khu vực này trộm cắp.

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc, nhà trường nhận thấy không đủ khả năng tiếp tục tự quản nên đã báo tình hình cho công an khu vực và nhờ sự phối hợp hỗ trợ từ phía Công an phường 14, quận 10 để tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh cho nhà trường.

Đồng thời, trường có báo cáo (qua tin nhắn) về Phòng GD&ĐT quận 10, xin phép cho trường làm hàng rào lưới sân sau giáp với khu công viên. Trường cũng đang cho rà soát và tăng cường các biện pháp an ninh. Tuy nhiên, do có nhiều công việc sự vụ chuyên môn cần giải quyết và chuẩn bị cho học sinh các khối đi học tập trải nghiệm vào ngày 3/4, trường chưa kịp thời thực hiện báo cáo bằng văn bản.

Do khuôn viên rộng, trường tăng cường nhân sự trực đêm cùng bảo vệ để bảo quản tài sản nhà trường và kịp thời điện báo công an khi có xảy ra sự cố.

Khoảng 23h15 ngày 31/3, thông qua quan sát camera an ninh và tuần tra, bảo vệ phát hiện hai người leo rào từ phía sân và tri hô. Lực lượng bảo vệ dân phố đang tuần tra truy bắt, đưa vào phòng tư vấn để quan sát lại camera và đưa về Công an phường.

"Việc đánh hai em này có xảy ra nhưng không phải nhân viên của nhà trường. Nhân viên trường có can ngăn. Người quay clip tuyệt đối không phải nhân viên của nhà trường", ông Thụy khẳng định.

Sáng 1/4, trường cử phó hiệu trưởng và bảo vệ sang làm việc với Công an phường. Biết hai em mới 14 tuổi, trường đề nghị công an không truy cứu trách nhiệm, liên hệ gia đình hai em để cam kết quản lý, giáo dục tại gia đình.

Sau vụ việc, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố cũng đề nghị UBND quận xem xét cho nhà trường tăng thêm chiều cao của hàng rào cổng phía sau nhà trường lên 3m (tính từ mức hàng rào hiện hữu) bằng cách rào lưới sắt lên cao. Ông cũng xin phép cho nhà trường tiếp tục kiện toàn và bổ sung hệ thống báo động, bổ sung thêm camera quan sát ở các khu vực còn thiếu camera bằng nguồn đơn vị.