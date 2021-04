Thiếu niên bị bắt vì hành hung cặp đôi người gốc Á

Một thiếu niên 15 tuổi vừa bị bắt tại Tacoma, bang Washington, Mỹ do tấn công một cặp vợ chồng gốc Á. Sở Cảnh sát Tacoma cho biết nghi phạm có thể bị buộc tội tấn công cấp độ hai.

Ngày 2/4, cảnh sát Tacoma cho biết họ đã bắt giữ một nghi phạm vị thành niên liên quan đến vụ tấn công vào một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Hàn cách đây năm tháng. Video quay lại vụ việc đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nạn nhân chỉ mới được xác định gần đây, theo CNN.

Video cho thấy một người mặc áo đỏ tiến về phía một cặp đôi trên đường. Người này vung tay đánh người đàn ông trong khi người phụ nữ đứng cạnh khóc lên và một người khác đứng nhìn.

Trong một đoạn phim khác, nạn nhân nam bị chửi mắng, xô đẩy và bị đánh. Không rõ người tấn công trong hai video là cùng một người, hay là một người khác trong nhóm của anh ta.

Hình ảnh chụp lại từ đoạn video, cho thấy một người tiến về phía cặp đôi người gốc Á, trong khi một người khác đứng nhìn. Ảnh: KIRO.

Wendy Haddow, nhân viên thông tin công cộng của Sở Cảnh sát Tacoma nói với CNN rằng vụ tấn công xảy ra vào ngày 19/11/2020. Cô cho biết đã đệ đơn khiếu nại vào thời điểm đó, nhưng cảnh sát không thể liên hệ với nạn nhân cho đến khi các thành viên trong gia đình nạn nhân nhận ra người thân của mình trong video.

"Gia đình đã nhìn thấy nó trên mạng xã hội", cô Haddow nói. Cô cho biết họ vẫn đang điều tra và chưa thể xác nhận liệu người quay phim có phải là một trong những kẻ tấn công hay không.

Theo cảnh sát Tacoma, các nạn nhân không biết những kẻ tấn công.

Cô Haddow cho biết: “Họ (nạn nhân) chưa từng gặp những người này trước đây”. Cô nói với CNN rằng Văn phòng Công tố Hạt Pierce sẽ xem xét khởi tố vụ việc như một trường hợp tội ác vì thù ghét.

Người đàn ông gốc Hàn tự nhận mình là nạn nhân trả lời phỏng vấn của CNN vào ngày 31/3 rằng ông đã tha thứ cho kẻ tấn công. Tuy nhiên, ông mong muốn các vụ bạo lực đối với người gốc Á phải được điều tra thích đáng.

“Tôi muốn cậu ấy trở nên tốt hơn. Tôi muốn cậu ấy biết đây là việc xấu”, ông cho biết.

Các cuộc tấn công chống lại người gốc Á đã gia tăng đáng kể trên toàn nước Mỹ kể từ khi Covid-19 nổ ra. Chỉ riêng tại New York, 28 người đã bị bắt giữ do thực hiện tội ác vì thù ghét nhắm vào người gốc Á trong năm 2020, nhiều hơn năm 2019 ba vụ và năm 2018 hai vụ, Sở Cảnh sát New York cho biết.