Thiếu niên 15 tuổi bị lừa bán sang Campuchia vì tin việc nhẹ lương cao

Qua mạng xã hội, nhóm người hứa hẹn giới thiệu với A. về việc nhẹ lương cao và đưa nạn nhân ra khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để bán sang Campuchia.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị giải cứu thành công nam thiếu niên T.T.A. (15 tuổi, trú huyện Nam Sách) khi đang bị một số kẻ xấu lừa bán sang Campuchia.

Theo cảnh sát, khoảng tháng 8, thông qua mạng xã hội Facebook, T.T.A. quen biết một số người và được rủ sang Campuchia làm ăn. Nhóm người hứa hẹn sẽ sắp xếp, bố trí cho A. công việc “việc nhẹ lương cao”.

Tin lời người lạ, khoảng 2h ngày 2/9, T.T.A. không thông báo với gia đình, mang theo ít quần áo rồi dắt xe máy đi ra khỏi nhà.

Đếm 6h cùng ngày, anh Trường (bố của T.T.A.) tiến hành tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích của con trai đâu. Sau đó, gia đình anh Trường đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm giúp.

Khoảng 3 ngày sau (5/9), anh Trường bất ngờ nhận được thông tin của người dân tình cờ nhìn thấy 2 thanh niên đi xe phân khối lớn ép một thiếu niên đi xe máy trên cầu Hàn nằm giữa địa phận tỉnh Hải Dương và Thái Bình.

Tuy nhiên, do trời tối, người dân không nhìn rõ mặt nam thiếu niên cũng như 2 người điều khiển xe phân khối lớn.

Từ nhiều nguồn tin khác nhau, xác định con trai mình bị bắt cóc, nên anh Trường đã trình báo Công an xã Nam Chính, huyện Nam Sách nhờ giúp đỡ.

Nhận được trình báo, Công an xã Nam Chính điều tra, xác định A. bị nhóm người lạ dụ dỗ tìm việc làm để bán sang Campuchia lao động. Ngoài ra, cảnh sát xác định nạn nhân đang ở quận 3, TP.HCM và chuẩn bị được đưa đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để vượt biên sang Campuchia.

Trước tính chất phức tạp, Công an xã Nam Chính báo cáo Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với lực lượng chức năng quận 3, TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện nghiệp vụ để ngăn chặn nhóm buôn người đưa nạn nhân qua Campuchia.

T.T.A. được Công an TP.HCM trao trả cho gia đình đưa trở về nhà an toàn.