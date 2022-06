Thiếu máy cấp CCCD, người dân TP.HCM bốc số 2-3 ngày mới đến lượt

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết tình trạng thiếu máy cấp CCCD là nguyên nhân chính khiến việc cấp CCCD quá tải tại nhiều địa bàn thời gian qua.

Nhiều tuần qua, người dân tại TP.HCM liên tục gặp khó khăn khi làm thủ tục cấp Căn cước công dân (CCCD). Dù đã bốc số thứ tự, hầu hết trường hợp phải mất 2-3 ngày để quay lại vì quá tải người làm CCCD.

Trả lời Zing tại họp báo chiều 23/6, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tình trạng này xảy ra tại nhiều địa bàn, đặc biệt là các khu vực đông dân cư như TP Thủ Đức, quận Bình Tân, Bình Chánh.

Theo thượng tá Hà, do hoạt động kinh tế xã hội đã quay lại bình thường, nhu cầu người dân làm CCCD tại TP.HCM so với giấy tờ khác khá đông.

Bên cạnh đó, số lượng máy cấp CCCD của Bộ Công an cấp cho Công an TP.HCM chưa đáp ứng nhu cầu nên xảy ra nhiều địa bàn người dân phải bốc số 2-3 ngày.

Thượng tá Hà nhìn nhận nếu người dân không bốc số và chỉ đến chờ sẽ còn vất vả hơn. Do đó, trong trường hợp gấp, ông đề nghị người dân có thể liên hệ bộ phận cấp CCCD để được ưu tiên thực hiện sớm hơn.

"Chúng tôi cũng mong muốn người dân bớt đi thời gian chờ đợi ngoài trụ sở, mong người dân chia sẻ những khó khăn với cơ quan ban ngành", thượng tá Hà nói.

Công an cấp CCCD cho người dân tại quận Bình Tân. Ảnh: Chí Hùng.

Trước tình trạng này, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP.HCM đã báo cáo Bộ Công an tăng cường cấp thêm máy cấp CCCD đến các địa bàn TP Thủ Đức, những khu vực có tình trạng quá tải, người dân đến làm CCCD nhiều.

Lực lượng công an cũng được bố trí tăng cường, làm việc từ 6h sáng đến 22h đêm để giải quyết nhu cầu cấp căn cước cho người dân.

Về vấn đề người dân đã làm CCCD rồi nhưng chưa được trả, thượng tá Hà cho biết một phần nguyên nhân do trước đây TP.HCM vừa làm CCCD vừa làm sạch dữ liệu, nên khi khai báo về thông tin cấp CCCD không chính xác.

Thông tin có sự sai lệch về nơi sinh, nơi cấp giấy khai sinh, quê quán so với dữ liệu quốc gia dân cư…

Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết trước đây, do thời gian gấp, lực lượng chức năng tập trung làm offline, không trực tuyến trên hệ thống Bộ Công an nên không phát hiện thấy các lỗi sai.

“Sau này, khi dữ liệu được đồng bộ thì phát hiện nhiều lỗi sai, số lượng này chiếm tỷ lệ nhất định khoảng vài phần trăm. Đây là nguyên nhân khiến người dân phải chờ CCCD rất lâu hoặc đã làm rồi nhưng phải khai lại”, thượng tá Lê Mạnh Hà nói.