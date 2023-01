Thiếu gia Trung Quốc hẹn hò nữ diễn viên kém 14 tuổi

Vương Tư Thông hiện qua lại với Liễu Vũ An. Chuyện tình cảm của họ bị dân mạng chế giễu vì chênh lệch tuổi tác, ngoại hình.

Vương Tư Thông và Liễu Vũ An. Ảnh: Sina.

Ngày 2/1, QQ đưa tin Vương Tư Thông - thiếu gia nổi tiếng và giàu có bậc nhất Trung Quốc - hiện hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An. Hình ảnh Vương Tư Thông nắm tay, đưa Vũ An đi ăn tối cùng bạn bè tại nhà hàng do anh làm chủ ở Hải Nam đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo QQ, Liễu Vũ An sinh năm 2002, hiện theo học ngành Diễn xuất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Chiết Giang. Cách đây không lâu, cô ký hợp đồng quản lý với một công ty giải trí, và vào showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên. Liễu Vũ An từng quay một số bộ phim truyền hình.

Trên mạng xã hội, chuyện tình của Vương Tư Thông và Liễu Vũ An bị chế giễu trông như "chú - cháu" vì chênh lệch tuổi tác, ngoại hình. Liễu Vũ An kém Vương Tư Thông 14 tuổi, có vẻ ngoài nhỏ nhắn, ngây thơ như nữ sinh cấp 3.

Liễu Vũ An được chú ý khi hẹn hò thiếu gia Vương Tư Thông. Ảnh: Sina.

Cậu ấm của tập đoàn Vạn Đạt có danh sách bạn gái toàn diễn viên, ca sĩ, người mẫu và hot girl mạng xinh đẹp, nóng bỏng. Theo QQ, Vương Tư Thông có thói quen đổi bạn gái trong 3 tháng. Tuy nhiên, anh hiếm khi hẹn hò với các cô gái có cách biệt lớn về tuổi tác như Liễu Vũ An. Vì vậy, gu chọn bạn gái mới của anh hiện gây bàn tán.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh được xem là thiếu gia giàu có, tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc, hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội.

Năm 2019, anh bị tòa án Bắc Kinh niêm phong tài sản, cấm chi tiêu xa xỉ do không chịu chi trả số nợ 21,4 triệu USD . Dưới sự hỗ trợ tài chính của mẹ, Vương Tư Thông thoát án phạt. Kể từ sau bê bối vỡ nợ, Vương Tư Thông sống khiêm tốn hơn, thường xuyên xuất hiện bên cha Vương Kiện Lâm trong các hoạt động làm ăn của Vạn Đạt.

Năm 2021, anh bị hot girl Tôn Nhất Ninh tố là kẻ quấy rối, cố ý hủy hoại danh tiếng của cô sau khi bị từ chối hẹn hò. Hành vi của Vương Tư Thông bị hai tờ báo trung ương Trung Quốc phê phán.