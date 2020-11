Thiếu gia Singapore thích sưu tập túi Hermès

Kane Lim ưa chuộng trang phục có màu sắc, họa tiết nổi bật. Anh thường xuất hiện với những bộ suit được đặt may riêng, mang giày xa xỉ. Theo The New Paper, mỗi đôi giày của Kane Lim có giá trị khoảng 8.000 USD . Thiếu gia Singapore chia sẻ rằng anh dùng tiền do chính mình làm ra để mua sắm đồ hiệu. Ảnh: @kanelk_k.