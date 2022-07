Thiếu chủ tịch thành phố, kỳ họp của HĐND Hà Nội có ảnh hưởng?

Phó chủ tịch HĐND Hà Nội cho biết việc khuyết chức danh Chủ tịch UBND TP ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới và phải cố gắng hạn chế mức độ ảnh hưởng của việc này.

Sáng 1/7, tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ VII của HĐND Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cho biết do vị trí Chủ tịch UBND Hà Nội đang khuyết và chưa kiện toàn được, thành phố đã giao Phó chủ tịch thường trực Lê Hồng Sơn điều hành công việc của ủy ban.

Vì vậy, trong kỳ họp của HĐND sắp tới, ông Sơn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức và điều hành các hoạt động liên quan. Đồng thời, việc chuẩn bị hồ sơ, tờ trình các Nghị quyết của UBND được làm theo quy trình nên công tác chuẩn bị kỳ họp được đảm bảo.

"Việc chưa kiện toàn được vị trí Chủ tịch UBND thành phố có ảnh hưởng đến kỳ họp sắp tới, nhưng quy trình đã có sẵn nên HĐND và UBND thống nhất để tổ chức triển khai công việc kỹ lưỡng, hạn chế mức độ ảnh hưởng của việc này", ông Tiên nói.

Ông Phạm Quí Tiên, Phó chủ tịch HĐND Hà Nội, thông tin tại họp báo sáng 1/7. Ảnh: M.H.

Liên quan đến tờ trình của UBND Hà Nội về Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế của thành phố, ông Nguyễn Ngọc Việt, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Hà Nội, cho biết tờ trình này không được trình lên kỳ họp sắp tới. Lý do UBND thành phố rút tờ trình này ngay trước kỳ họp là do cần xem xét nhiều nội dung liên quan.

"Nghị quyết hỗ trợ con người thì quy trình cũng rất cẩn thận do còn phân định cán bộ y tế ở nhiều khu vực cũng như bệnh viện công, tư, do cơ sở hay thành phố quản lý, tự chủ hay không tự chủ. Do đó, Nghị quyết hỗ trợ y bác sĩ của thành phố sẽ được trình trong thời gian sớm nhất", ông Việt thông tin.

Trước đó, trong tờ trình Nghị quyết chế độ hỗ trợ cho y, bác sĩ và nhân viên y tế của thành phố, UBND Hà Nội cho biết trong giai đoạn 2021 đến tháng 4/2022, 860 nhân viên y bác sĩ của thành phố đã xin nghỉ việc. Việc này khiến ngành y tế của thành phố lo ngại khi dịch Covid-19 có thể bùng phát trở lại hoặc việc xuất hiện chủng mới có khả năng lây lan, nguy hiểm.

Nhưng sau đó, thành phố rút Nghị quyết này khỏi danh mục tờ trình gửi lên HĐND Hà Nội để xem xét trong kỳ họp.

Kỳ họp thứ VII của HĐND Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 4 ngày từ 5/7 đến 8/7. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố dự kiến xem xét, thông qua 35 nội dung gồm 16 báo cáo gồm 11 báo cáo thường lệ và 5 báo cáo chuyên đề, 19 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trong đó có một Nghị quyết thường lệ và 18 nghị quyết chuyên đề.

Theo đó, kỳ họp dành một ngày để HĐND thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà Đại biểu HĐND và cử tri, dư luận quan tâm.