Thiều Bảo Trâm mặc áo giống Sơn Tùng M-TP 5 năm trước

Dựa theo mốc thời gian kể từ khi Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm úp mở về nhau trên trang cá nhân, người hâm mộ cho rằng chuyện tình của cặp sao đã bước sang năm thứ 7. Không đăng ảnh chung nhưng Thiều Bảo Trâm là cô gái hiếm hoi được chủ nhân Lạc Trôi bấm theo dõi trên mạng xã hội. Cả hai cũng từng gây chú ý với những màn đối đáp qua lại. Khi Thiều Bảo Trâm viết: "Baby, take my hand" (Anh yêu, hãy nắm lấy tay em). Cùng ngày, Sơn Tùng cũng chia sẻ: "Hold my hand" (Hãy nắm tay anh).