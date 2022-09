Thiếu 36 trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp

Ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), học sinh mầm non phải bốc thăm để có chỗ trong trường công lập còn học sinh tiểu học phải ngồi tới 48 em trong mỗi lớp.

Một trong những "sự kiện nổi bật" của ngành giáo dục ở tuần trước là việc phụ huynh học sinh trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải tổ chức bốc thăm giành chỗ học cho con.

Được biết sau khi tuyển sinh xong, năm học 2022-2023, trường Mầm non Hoàng Liệt có hơn 1.200 trẻ (tăng 164 trẻ so với năm ngoái).

Trường phải tổ chức thành 27 lớp học tại 4 cơ sở, vượt 7 lớp so với quy định của Bộ GD&ĐT tại Điều lệ trường mầm non. Để đáp ứng, trường phải chuyển 7 phòng chức năng để làm 7 lớp học.

Theo đó, đối với lớp mẫu giáo bé (3 tuổi), số trẻ là 245 chia làm 6 lớp, trung bình 41 trẻ mỗi lớp (vượt 16 trẻ/lớp so với quy định tại Điều lệ trường mầm non).

Đối với mẫu giáo nhỡ 4 tuổi, 360 trẻ chia 8 lớp, trung bình 45 trẻ/lớp (như vậy, vượt 15 trẻ/lớp).

Số trẻ 5 tuổi là 597 chia làm 13 lớp, trung bình mỗi lớp 46 trẻ, vượt 11 trẻ/lớp nếu chiếu theo Điều lệ trường mầm non.

Phụ huynh bế theo con nhỏ đi bốc thăm giành suất học công lập của Trường Mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Hùng.

Năm học 2022-2023, trường cũng phải ký hợp đồng lao động với 6 giáo viên để đảm bảo đủ giáo viên cho 27 lớp và tối thiếu 2 giáo viên/lớp.

UBND quận Hoàng Mai cho hay đây là nỗ lực cố gắng của nhà trường để đáp ứng cao nhất trong khả năng có thể về nhu cầu gửi con em của nhân dân trên địa bàn.

Những trẻ không trúng tuyển vào trường Mầm non Hoàng Liệt năm học 2022-2023 sẽ đăng ký học tại 5 trường tư thục và 79 nhóm lớp độc lập trên địa bàn. Trong năm học tiếp theo, nhà trường sẽ lưu hồ sơ và bố trí tiếp nhận toàn bộ số trẻ 4 tuổi đăng ký năm nay vào học.

Có dân số đông nhất trong các quận, huyện tại Hà Nội, quận Hoàng Mai đang đối diện với áp lực lớn về trường, lớp cho gần 100.000 học sinh trên địa bàn. Không chỉ ở riêng trường Mầm non Hoàng Liệt, sĩ số lớp quá đông là tình trạng chung ở hầu hết trường học trên địa bàn quận này.

UBND quận cho biết năm học 2022-2023, quận có 89 trường (trong đó 48 trường mầm non, 23 trường tiểu học và 18 trường THCS), với 2.048 lớp học, tăng 79 so với năm ngoái.

Tổng số học sinh là hơn 98.558 (tăng 1.760 học sinh so với năm học trước), trong đó hơn 79.600 học sinh học công lập (tăng gần 3.800 so với năm ngoái).

Cụ thể, cấp học mầm non có 22 trường công lập và 26 trường ngoài công lập; 370 nhóm, lớp mầm non độc lập. Số trẻ mầm non khoảng 31.300. Đối với các trường công lập, bình quân mỗi lớp là 38,5 học sinh.

Ở cấp tiểu học, toàn quận có 20 trường công lập và 3 trường ngoài công lập. Số học sinh bậc học này khoảng 43.600 (tăng 1.847 học sinh so năm ngoái), trong đó số học tiểu học công lập là gần 41.600 (tăng 1.445 học sinh), bình quân số học sinh mỗi lớp là 48 em.

Ở cấp THCS, quận này có 17 trường công lập và 1 trường ngoài công lập. Số học sinh bậc học này là gần 24.000 (tăng 1.086 học sinh), trong đó hơn 23.700 học công lập, bình quân số học sinh/lớp là 46.

Như vậy, sĩ số bình quân mỗi lớp ở các trường công lập tại quận Hoàng Mai đều vượt quá mức quy định của Bộ GD&ĐT.

Với tổng số hơn 79.600 học sinh mầm non, tiểu học và THCS theo học công lập năm học 2022-2023, nếu chiếu theo quy định, toàn ngành giáo dục quận Hoàng Mai còn thiếu 36 trường (mầm non thiếu 22 trường, tiểu học thiếu 13 trường và THCS thiếu 1 trường).