Thiết kế tôn vóc dáng phụ nữ của nhà mốt Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi là thương hiệu thời trang đến từ Italy gắn liền với các sản phẩm thời thượng nhưng nữ tính và quyến rũ. Năm 1996, Elisabetta Franchi cho ra mắt bộ sưu tập ready to wear hoàn toàn bằng thủ công. Cô đạt được thành công nhờ vào phong cách thiết kế phù hợp với đại chúng đồng thời sử dụng chiến lược dựa vào thuật ngữ "Made in Italy". Ảnh: Phương Lâm.

Vài bộ đồ sử dụng họa tiết sọc dọc đơn giản nhưng vẫn gây ấn tượng với những đường cắt may tinh tế. Những thiết kế hiện đại và giúp tôn vóc dáng, trang phục của Elisabetta Franchi phù hợp mặc nơi công sở, đi dạo phố. Ảnh: Kiếng Cận.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

Để theo dõi thêm các hoạt động về Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, độc giả truy cập tại fanpage Aquafina.