Thiết kế riêng phòng bay lắc trong căn nhà thuê

Ngày 4/9, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm hơn 20 thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 2/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra căn nhà trong hẻm trên đường Trần Bình Trọng (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một), phát hiện 24 thanh niên nam, nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bay lắc trong nhà thuê.

Công an đã thu giữ một số tang vật các đối tượng dùng để sử dụng trái phép ma túy như: khay, ống hút, cân tiểu ly, đèn xoay màu, loa nhạc, bình oxy, bóng cười… Căn nhà này có một phòng được thiết kế cách âm để các đối tượng “bay lắc” sau khi sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 21 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho biết căn nhà trên do Đặng Nguyễn Hải Âu (SN 1999, HKTT phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương) thuê, sau đó thiết kế phòng "bay lắc" cho các đối tượng nghiện ma túy thuê để sử dụng.