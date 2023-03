Thiết kế phòng tắm như spa

Một trong những xu hướng nội thất hiện nay là "spathroom", tức là phòng tắm được lấy cảm hứng từ các spa. Những không gian này thường mang đậm tính cá nhân và khiến người dùng có cảm giác thư giãn như đang ở một spa thực thụ.

Để biến phòng tắm trở thành góc thư giãn được yêu thích trong nhà, bạn có thể tham khảo các gợi ý sau của House Beautiful.

Kết hợp các chất liệu hữu cơ

Để tạo cảm giác yên bình cho phòng tắm, bạn có thể kết hợp các yếu tố tự nhiên như gỗ và đá. Tuy nhiên, bạn không cần phải cải tạo toàn bộ không gian để bổ sung các yếu tố này.

Đơn giản nhất, hãy thêm giấy dán tường làm từ sợi tre, sisal hoặc một chiếc kệ gỗ. Bổ sung bồn rửa bằng đá hoặc giỏ đan bằng sợi liễu gai cũng là những cách giúp mang thiên nhiên vào trong nhà.

Ngoài ra, bạn đừng quên đặt một vài chậu cây trong phòng tắm để cải thiện không khí và ngăn ngừa ẩm mốc. Những cây thích hợp với môi trường nhiều độ ẩm và ánh sáng yếu là tre, lưỡi hổ và trầu bà.

Chọn khăn tắm

Để khiến phòng tắm trông sang trọng hơn, bạn nên đầu tư vào những chiếc khăn tắm màu trắng mềm mại.

Thêm đó, nếu đã sử dụng một chiếc khăn trên 2 năm, đã đến lúc bạn loại bỏ và thay cái mới. Điều này là bởi chỉ sau vài năm, các sợi vải sẽ bị dính dầu từ cơ thể, chất tẩy rửa và bụi bẩn.

Ánh sáng

Ánh sáng có ảnh hưởng lớn tới đa số không gian.

Bạn nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để thúc đẩy tâm trạng và khiến phòng tắm trông rộng rãi hơn.

Nếu căn phòng thiếu sáng, bạn hãy thêm gương để phản chiếu ánh sáng quanh phòng, đồng thời bổ sung nến và đèn có ánh sáng dịu và nến để tạo cảm giác thư giãn như ở spa.

Sử dụng các sản phẩm mùi hương

Mùi hương cũng có tác dụng cải thiện tâm trạng của người dùng. Để phòng tắm tràn ngập hương thơm, bạn có thể sử dụng nến, máy khuếch tán, muối tắm hay các sản phẩm chăm sóc cơ thể.

Ngoài ra, hãy chọn các loại tinh dầu được chiết xuất từ tự nhiên và có tác dụng thư giãn như oải hương, hoa hồng và hoa cúc.

Một vài điểm nhấn màu sắc và kim loại sẽ khiến phòng tắm sang trọng hơn. Ảnh minh họa: Bert & May.

Thêm điểm nhấn

Một vài điểm nhấn sẽ giúp không gian được nâng cấp và trở nên sang trọng, tinh tế như ở spa.

Ví dụ, bạn có thể thêm các chi tiết được làm từ đồng thau, sứ trắng kem hoặc đá cẩm thạch.

Thêm đó, phòng tắm không nhất thiết phải được bao phủ với toàn màu trắng. Bạn có thể tạo điểm nhấn trên các bức tường, qua rèm cửa hoặc sử dụng các màu sắc nổi bật như đỏ tía, nâu và cam.

