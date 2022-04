Thiết kế nhà tối giản cho ‘người lười’ thu hút cộng đồng mạng

Minimalism không phải là khái niệm xa lạ trong kiến trúc. Tuy nhiên, ngôi nhà dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ và thích thú trước sự tối giản gần như tuyệt đối.

Nếu mỗi không gian chỉ kê vài món nội thất ít ỏi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bạn sẽ chọn gì?

Gần đây, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội cùng chia sẻ về không gian một ngôi nhà theo phong cách tối giản. Điều khiến cư dân mạng thích thú chính là sự tối giản không thể ít hơn được nữa. Liệu bạn cũng đang tìm kiếm ngôi nhà như thế này?

Mọi không gian đều tôn trọng nguyên tắc “less is more” trong phong cách tối giản.

Căn nhà chọn màu beige làm chủ đạo, nội thất ton-sur-ton với những gam màu pastel trung tính. Mỗi không gian tôn trọng tuyệt đối nguyên tắc “less is more” khi chỉ bài trí những vật dụng cần thiết. Một trong những không gian gây thích thú hơn cả là phòng khách với 2 món nội thất, một smart TV cùng một ghế tựa cách điệu.

Các bài đăng về ngôi nhà này thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người đùa rằng đây là ngôi nhà “chân ái” cho người lười hoặc những ai theo đuổi chủ nghĩa “trống trải”. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng “xin info” mẫu TV The Serif xuất hiện trong 1/2 số lượng ảnh.

Mẫu TV The Serif là điểm nhấn trong nhiều không gian.

Với thiết kế dạng khối chữ I, khung viền thanh mảnh và màu sắc trung tính, The Serif thể hiện đúng tinh thần “less is more”. TV phù hợp những ai theo đuổi chủ nghĩa tối giản, đề cao sự trang nhã, thanh lịch trong không gian sống.

Với chế độ Ambient Mode+ trên The Serif, bạn có thể tự do phối màu cho nền TV để phù hợp không gian sống, từ các màu sắc vui tươi cho những bữa tiệc tại gia, đến tông màu trầm giúp căn phòng thêm ấm cúng. Đặc biệt, The Serif còn có 2 họa tiết nền độc đáo là lá - lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên và vải với những dải màu rực rỡ. Được thiết kế bởi anh em tài hoa Ronan & Erwan Bouroullec, cặp họa tiết nền này hứa hẹn mang nhiều cảm hứng tích cực cho không gian sống.

The Serif có thiết kế dạng khối chữ I, khung viền thanh mảnh.

Ngoài ra, với chân đế kim loại, dễ tháo rời, bạn có thể dễ dàng di chuyển và lắp đặt TV ở bất kỳ không gian nào trong nhà. The Serif cũng cho phép người dùng chia sẻ nội dung từ điện thoại lên TV. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái xem những nội dung yêu thích trên một màn hình to hơn.

The Serif trang bị công nghệ QLED với tấm nền chống phản chiếu ánh sáng, tối ưu trải nghiệm xem từ mọi góc nhìn. Bên cạnh đó, công nghệ Quantum Dot cho phép The Serif có khả năng tái tạo 100% dải sắc màu ấn tượng, mang đến những chi tiết sắc nét dù đang hiển thị nội dung rực rỡ hay tối thăm thẳm. Công nghệ HDR10+ tiên tiến trên TV có thể phân tích từng cảnh quay, điều chỉnh độ sáng phù hợp, đưa mọi khoảnh khắc thêm sống động.

The Serif trang bị chân đế kim loại, dễ tháo rời.

Bài đăng về không gian ngôi nhà tối giản gần đây không phải là lần đầu tiên The Serif nhận được sự quan tâm của giới trẻ, nhất là những người yêu thích nội thất. Năm ngoái, không ít thành viên trong nhóm “Nghiện nhà” khoe không gian sống với điểm nhấn là mẫu TV này.

Tài khoản Phuong Anh Dang viết trong nhóm: “The Serif sinh ra như thể dành cho nhà mình. Thiết kế độc đáo với cạnh chữ I, có thể trang trí những đồ vật nhỏ lên trên. Tôi thường đặt TV ở phòng khách, xem chán thì mang vào phòng ngủ. Ngoài ra, TV còn có chân nên việc kê đặt cũng dễ dàng, tiện lợi”.

Trong khi đó, tài khoản Vo Van Tuan chia sẻ: “Tôi hoàn toàn bị thu hút trước thiết kế của The Serif. TV có thể di chuyển dễ dàng. Các phích cắm ở mặt sau được che bằng miếng ốp gọn gàng. Thỉnh thoảng, tôi refresh không gian phòng ngủ bằng cách đặt TV lên chân đế”.

Tài khoản Ha Tran cho biết The Serif là người bạn giúp mang lại niềm vui cho cô trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội. “Điều tôi ưng nhất là thiết kế cạnh viền chữ I, chỉ cần đặt lên kệ là có thể xem ngay, ngoài ra có thể thêm những món đồ decor xinh xắn ở phần viền trên giúp không gian thêm nhấn nhá. Hôm nào muốn ‘ôm giường’ cả ngày thì tôi đặt TV lên chân đế rồi mang vào phòng ngủ, vừa đẹp lại tiết kiệm diện tích”, tài khoản này viết.

The Serif là mẫu TV được nhiều người trẻ có gu thẩm mỹ cao yêu thích.

The Serif nói riêng và dòng TV Lifestyle của Samsung nói chung không chỉ là những thiết bị trình chiếu thông thường, phục vụ mục đích nghe nhìn, mà còn là item nội thất sang trọng, định hình phong cách kiến trúc, đồng thời là nét chấm phá nâng tầm nghệ thuật cho không gian sống.

Tiếp tục sứ mệnh nâng cao trải nghiệm người dùng, ngày 21/4, Samsung tổ chức sự kiện giới thiệu và trải nghiệm dải sản phẩm nghe nhìn mới 2022, gồm TV Neo QLED, soundbar, Lifestyle TV và một số thiết bị khác.

Không chỉ cải tiến công nghệ và tính năng, Samsung cho biết 2022 là năm tiếp theo hãng có những cải tiến hướng đến việc bảo vệ môi trường. Cụ thể, vỏ hộp TV Samsung 2022 giảm thiểu mực in trên bao bì, kết hợp hạn chế vật liệu thải ra. Điều này giúp bạn dễ dàng tái sử dụng vỏ hộp thành nhà cho thú cưng hoặc tự sáng tạo thành nhiều vật dụng trang trí hữu ích. Bên cạnh đó, điều khiển TV năng lượng mặt trời được sản xuất từ vật liệu tái chế rác thải môi trường, có thể tự sạc bằng ánh sáng ngoài trời lẫn trong nhà.

Chi tiết các cải tiến về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sống xanh sẽ được bật mí tại sự kiện diễn ra vào ngày 21/4. Độc giả theo dõi tin tức trên Zing News để không bỏ lỡ những thông tin thú vị về sự kiện này.