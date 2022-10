Thiết kế cá tính, thẻ ngân hàng mới ra mắt thu hút Gen Z

Giữa vô vàn loại thẻ tín dụng với ưu đãi hấp dẫn, sản phẩm được Gen Z yêu thích và lựa chọn cần các yếu tố phù hợp, mang lại lợi ích bền vững.

MB Hi Collection của MB là một trong những loại thẻ đầu tiên trên thị trường thiết kế để đáp ứng vừa vặn sở thích của Gen Z. Nhờ ngoại hình độc đáo, tính năng thẻ “2 trong 1” gọn nhẹ, nhiều ưu đãi, MB Hi Collection khiến không chỉ Gen Z mà nhiều thế hệ ngạc nhiên và tìm cách sở hữu.

Thiết kế sáng tạo, khẳng định chất tôi

Sinh ra trong giai đoạn 1997-2010, Gen Z là thế hệ sáng tạo với tư duy thẩm mỹ phong phú, đa dạng. Chính vì vậy, thế hệ này không ngần ngại lựa chọn thẻ MB Hi Collection có thiết kế bắt mắt, vừa tinh tế, thể hiện màu sắc bản thân, vừa đóng vai trò phụ kiện đính kèm độc đáo.

Với thiết kế đa dạng và thời thượng, MB Hi Collection đem đến đa dạng lựa chọn cho gen Z. Trong đó, “Zodiac” - bộ sưu tập cung hoàng đạo với tone màu đen huyền bí, sang trọng; “Ace collection” - bộ tứ huyền thoại mang trong mình màu sắc của 4 mùa với ý nghĩa khác nhau như giàu sang, quyền lực, trí tuệ, ý chí; “King and Queen collection” - bộ đôi quyền lực vua và hậu thể hiện địa vị của người đứng đầu một quốc gia; “Summer collection” - bộ sưu tập sử dụng tone màu sáng mang hơi nóng của mùa hè, tạo cảm giác sôi nổi, tích cực, đam mê đậm chất Gen Z .

Thiết kế thẻ Queen trong bộ sưu tập “King and Queen collection”.

Hiền Anh, một trong những Gen Z đầu tiên sở hữu tấm thẻ Queen, khẳng định: "Thẻ của MB không nhàm chán, giống hệt nhau như nhiều loại khác. Bộ thẻ có thiết kế độc đáo, giá trị thương hiệu đặc thù, mang tính cá nhân hoá. Vì vậy, người dùng dễ khẳng định chất riêng".

Tích hợp nhiều tính năng

Vài năm gần đây, những túi siêu nhỏ (micro bag) dần trở thành trào lưu được người trẻ yêu thích. Món phụ kiện không thể thiếu trong bộ sưu tập của các tín đồ thời trang. Với size túi nhỏ, người trẻ chỉ đựng được thẻ ngân hàng và ít tiền mặt. Vì thế, họ luôn ưu tiên giải pháp “all in one” (tất cả trong một), tối giản hóa những thứ mang theo.

Hướng đến sự tiện lợi, nhiều người ưu tiên sử dụng thẻ MB Hi Collection tích hợp thẻ ATM, thẻ tín dụng để giảm rủi ro thất lạc hay sự cồng kềnh mỗi khi di chuyển.

Thẻ MB Hi Collection tích hợp nhiều tiện ích.

Sớm sở hữu thẻ của MB, Tố Uyên (TP.HCM) cho biết: “Tôi yêu thích style quý cô thanh lịch, mà đã là quý cô thì sao mang vác được túi ngoại cỡ. Tôi chuộng các loại túi mini hơn. May thay, thẻ của MB nhỏ gọn vừa tích hợp 2 trong 1, rất vừa vặn khi đi chơi”.

Bảo mật thông tin cá nhân

Nhiều người trẻ thuộc Gen Z cho rằng mạng xã hội thể hiện chính xác con người họ. Tuy nhiên, khi đứng trước các vấn đề về riêng tư, Gen Z lại khá nhạy cảm. Họ quan tâm nhiều đến quyền riêng tư.

Với tính năng bảo mật cao, MB Hi Collection được Gen Z yêu thích. Đây là dòng thẻ đầu tiên trên thị trường không hiển thị thông tin như số thẻ, CVV, tên chủ sở hữu nên đảm bảo an toàn, tránh rò rỉ dữ liệu cá nhân. Mọi thông tin đều bảo mật thông qua ứng dụng, giảm rủi ro do thất lạc thẻ gây ra.

Bên cạnh đó, khách hàng được cấp hạn mức tín dụng khi đạt đủ điều kiện mà không cần chứng minh tài chính như thông thường. Chi tiêu càng nhiều, chủ thẻ có cơ hội được cấp hạn mức tín dụng càng cao.