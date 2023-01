Thiết bị không thể thiếu khi tân trang căn bếp gia đình

Rất nhiều gia đình đang phân vân nên mua máy lọc nước nào sẽ phù hợp diện tích, kết cấu căn bếp. Bởi nhiều gia chủ rất ngại thay đổi kết cấu hay khoan, đục bếp.

Với bộ đôi máy lọc nước Unilever Pureit, những mối nghi ngại về khoan đục, lắp đặt nhiêu khê sẽ được giải quyết triệt để, qua đó mang đến tiện ích cho gia đình.

Máy lọc nước âm tủ bếp Delica UR5840

Hiểu được nhu cầu của những gia đình sở hữu căn bếp nhỏ hoặc các căn hộ chung cư, Unilever Pureit ra mắt sản phẩm máy lọc nước âm tủ bếp Delica UR5840. Sau hơn 2 tháng ra mắt, sản phẩm cháy hàng và tạo được ấn tượng với cộng đồng người yêu thích máy lọc nước.

Delica UR5840 sở hữu thiết kế âm tủ bếp với kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn chỉ tương đương khổ giấy A3. Kích thước nhỏ gọn giúp tiết kiệm tối đa diện tích không gian bếp so với nhiều máy lọc nước có bình chứa truyền thống khác.

Máy lọc nước Delica UR5840 có thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm diện tích căn bếp.

Ngoài ra, máy lọc nước âm tủ bếp này là lựa chọn hàng đầu trên thị trường hiện nay về tốc độ lọc nước. Rất nhiều người dùng tỏ ra bất ngờ với tốc độ lọc 2 lít/phút của máy, nhanh đến mức có thể đổ đầy một cốc nước chỉ trong 3,6 giây.

Ngoài ra, khi được hỏi về lý do lựa chọn máy lọc nước Delica UR5840, nhiều bà nội trợ cho biết là do chiếc vòi diệt khuẩn UV thông minh. Chiếc vòi có tích hợp đèn UV LED và màn hình điện tử. Đèn UV LED nằm trong thân vòi điện tử không chỉ tiêu diệt vi khuẩn, virus mà còn nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và có tuổi thọ dài hơn so với đèn UV truyền thống.

Vòi diệt khuẩn UV thông minh là lý do nhiều bà nội trợ tin dùng máy lọc nước Delica UR5840.

Chiếc vòi tích hợp màn hình điện tử còn cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Đáng chú ý là chỉ số TDS (tổng khối lượng chất rắn hòa tan tồn tại trong một thể tích nước) giúp người dùng dễ dàng giám sát chất lượng nước và an tâm trong quá trình sử dụng nước sạch. Màn hình điện tử trên vòi luôn hiển thị tuổi thọ của bộ 3 lõi lọc trực quan theo thời gian thực. Người dùng không cần ghi nhớ thời điểm thay lõi lọc mà chỉ cần theo dõi màn hình điện tử trên vòi UV.

Lợi thế quan trọng của Delica UR5840 là sử dụng công nghệ lọc độc quyền DURAViva. Công nghệ này cho phép loại bỏ vi khuẩn, virus, kim loại nặng và các chất ô nhiễm, qua đó giúp tạo ra nguồn nước tinh khiết cho người dùng. Độc giả tham khảo sản phẩm tại https://s.lazada.vn/s.XI4W2

Máy lọc nước treo tường hoặc để bàn Pureit Ultima

Với người dùng ưa chuộng máy lọc nước đặt để kệ bếp, Ultima là lựa chọn lý tưởng. Sản phẩm sở hữu kích thước nhỏ gọn, có thể để kệ/bàn bếp hoặc treo tường trong những căn bếp nhỏ hẹp. Sự linh hoạt trong lắp đặt này được nhiều khách hàng ưa thích.

Chị Kim Quy (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ gia đình chị ở chung cư nên khu bếp khá nhỏ và hẹp. Máy lọc nước cũ cồng kềnh nên bếp càng chật thêm. Khi mua sản phẩm Ultima, hãng tư vấn lắp treo tường nên bếp gọn và thoáng hơn.

"Tôi thích nhất là mỗi khi nước chảy ra, một dòng ánh sáng xanh sẽ được chiếu kèm dòng nước tạo hiệu ứng bắt mắt, bé nhà tôi vì thế thích uống nước hơn", chị nói.

Điều các sản phẩm máy lọc nước của Unilever làm tốt chính là tích hợp những công nghệ hiện đại. Ultima sở hữu màn hình điện tử thông minh ngay mặt trước của máy, giúp người dùng dễ dàng quan sát các thông số về chất lượng nước trước và sau lọc, thời gian cần thay lõi lọc... Bảng điện tử này trực quan, dễ sử dụng với cả gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi.

Máy lọc nước Pureit Ultima tích hợp công nghệ hiện đại.

Về chất lượng nguồn nước, Pureit Ultima sử dụng công nghệ lọc nguyên khối “3 trong 1” (RO + UV + MF). Trong đó: Màng lọc MF được hãng giới thiệu giúp loại bỏ chất rắn và bụi bẩn trong nước; màng lọc RO thẩm thấu ngược lọc ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn...; đèn chiếu tia UV giúp tiêu diệt vi khuẩn, đảm bảo nguồn nước đạt các tiêu chuẩn an toàn.

Sự kết hợp của 3 công nghệ lọc kể trên giúp tạo ra nguồn nước được 35 tổ chức Y Tế và phòng thí nghiệm trên thế giới chứng nhận an toàn cho sức khỏe. Tại Việt Nam, nguồn nước sau lọc của thiết bị đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai của Bộ Y tế và được kiểm nghiệm định kỳ bởi Viện Pasteur.

Máy lọc nước Ultima với thiết kế sang trọng.

Mức độ quan tâm đến sức khỏe người dùng của Pureit Ultima còn được nâng cao khi máy còn bổ sung khoáng chất có lợi như magie, canxi… vào nước sau khi lọc. Nhờ đó nước có vị ngọt thanh mát, hấp dẫn các bé. Riêng người lớn sau khi sử dụng máy cũng quen với việc uống nước ở nhà bởi cảm giác nước ngon và an toàn hơn.

Thêm một điểm cộng là thiết kế hiện đại của máy, đi kèm hai màu trắng, đen sang trọng. Phiên bản màu đen được ví như kim cương đen huyền bí cho phòng khách hay phòng bếp. Độc giả tham khảo thông tin và ưu đãi sản phẩm tại https://s.lazada.vn/s.XIUN2